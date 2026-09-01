З першим днем осені: картинки, привітання у віршах та прозі для найрідніших

В перший день осені не всі радіють настанню більш прохолодної пори, початку навчального року та іншим речам, які приносить з собою цей золотий час.

Адже сум за літом — невіддільна частина вранішньої туги, яка огортає нас зранку 1 вересня. Однак навіть після закінчення теплого літа ми продовжуємо вітати один одного з початком нової пори року. З першим днем осені: привітання у віршах та прозі — читай у матеріалі.

З першим днем осені

Вітаю з першим днем осені! Нехай ця незвичайно красива пора стане початком чогось неймовірно чудового у твоєму житті. Щоб ця осінь яскравими фарбами намалювала тобі щастя та любов, перемогу та яскраві спогади, віру та любов! Щоб у променях осіннього сонця ніжилося твоє серце, а вітер добрих змін не обминав твою душу.

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Я вітаю з початком осені й бажаю яскравих фарб, впевненості та кохання. Нехай душа наповнюється осіннім спокоєм, звуками м’якого шурхоту листя, потічками світлих надій. Нехай у твоєму будинку буде тепло, затишно і гармонійно, не дивлячись на погоду.

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Вітаю з першим днем осені! Нехай на казку перетворяться дні сріблястого павутиння і яскравих фарб природи, нехай почуттям невимовної радості й відчуттям справжньої свободи наповниться душа. Хай твоє серце відкриє двері в добру країну осінніх пригод і поетичних рядків.

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Вітаю! Нехай ця осінь принесе тобі яскраві враження, достаток, сімейний добробут й душевний спокій. Нехай вона тішить тебе своїми дарами, буде гармонійною та теплою. З першим днем осені!

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З приходом осені! Бажаю, аби ця осінь була теплою, яскравою, барвистою і незабутньою. Щоб твоя душа відчувала тільки наповненість, яскраві фарби та спокій. Аби в ній ніколи не було місця для смутку, а літні спогади гріли душу в найхолодніші дні.

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Читати на тему Новий етап у житті! Сердечні та теплі привітання онукам з 1 вересня у прозі та віршах Читай у нашому матеріалі приємні привітання з 1 вересня для онуків.

Картинки з першим днем осені та привітання у віршах

З першим днем осені: картинки, привітання у віршах та прозі для найрідніших / 5 Фотографій

В осінню пору більше хочеться тепла,

І слова, що так душу зігріває!

Щоб та людина поруч нас була,

Яка по-справжньому, із трепетом кохає!

Адже не зігріє серця теплий плед,

Не допоможе навіть і багаття,

Тут треба мати вогник у душі насамперед

Цього не зробить чай чи тепле шмаття.

***

Сьогодні нас усіх стрічає осінь —

Красива, фантастична, золота!

І вересневі ранки — теплі, босі,

І вечори, й холодна ніч густа…

І кава ароматна на світанні,

І неба ясно-синя височінь…

Нехай ця осінь втілює бажання,

Тож відпускай ці мрії вдалечінь!

***

А осінь вже ступає на поріг

І квіти пожовтіли неозоро…

Хай буде у твоїм серці назавжди

Дорога встелена лиш теплою росою!

Раніше ми розповідали, як тепло привітати з 1 вересня — читай рядки, якими хочеться поділитися з усіма причетними до свята.

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