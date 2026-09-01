Стиль життя

З першим днем осені: картинки, привітання у віршах та прозі для найрідніших

Анна Голішевська, редакторка сайту 01 Вересня 2026, 10:00 3 хв.
привітання з першим днем осені
Фото Unsplash

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