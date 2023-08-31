Новий етап у житті! Сердечні та теплі привітання онукам з 1 вересня у прозі та віршах

Якщо твій онук чи онучка от-от піде до школи або продовжить здобувати нові знання в наступному класі, ти можеш привітати дитину зі святом. Ми підготували теплі та щирі побажання онуку та онучці з 1 вересня. Вибирай та вітай найрідніших.
Нові відкриття,Чудові події,Терпіння, уміння,На всі шкільні дні.
Щоб усе удавалось,І мрії здійснились.Без випробуваньУчися сумлінно, з Днем знань!
Нові відкриття,Чудові події,Терпіння, уміння,На всі шкільні дні.
Щоб усе удавалось,І мрії здійснились.Без випробуваньУчися сумлінно, з Днем знань!
Знань багато не буває,Школа знов нас зустрічає.Важливий день на календаріЦе ж головне свято вересня.
Попереду навчальний рікНа тебе уроків багато чекає.Гарних оцінок тобі бажаюІ з Днем знань щиро вітаю!
Знань багато не буває,Школа знов нас зустрічає.Важливий день на календаріЦе ж головне свято вересня.
Попереду навчальний рікНа тебе уроків багато чекає.Гарних оцінок тобі бажаюІ з Днем знань щиро вітаю!
З Днем знань, з 1 вересня!Відчинила двері рідна школа,У світ захопливий гукає,Де все таємниче та цікаве.
Тож хай летить навчальний рікБез невдач і протиріч,Нехай кожен собі знайдеСкарб цінних знань та умінь!
З Днем знань, з 1 вересня!Відчинила двері рідна школа,У світ захопливий гукає,Де все таємниче та цікаве.
Тож хай летить навчальний рікБез невдач і протиріч,Нехай кожен собі знайдеСкарб цінних знань та умінь!
Раніше ми розповідали, як зробити букет на 1 вересня своїми руками.
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