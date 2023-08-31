Новий етап у житті! Сердечні та теплі привітання онукам з 1 вересня у прозі та віршах

Якщо твій онук чи онучка от-от піде до школи або продовжить здобувати нові знання в наступному класі, ти можеш привітати дитину зі святом. Ми підготували теплі та щирі побажання онуку та онучці з 1 вересня. Вибирай та вітай найрідніших.

Побажання онуку та онучці на 1 вересня — приємні привітання

Дорогий онуче, вітаю тебе з Днем знань! Нехай перший навчальний рік стане для тебе успішним та цікавим. Будь завжди старанним, слухняним і розумним. Нехай у тебе з’явиться багато нових друзів та корисних знань.

Люба онучко, вітаю тебе з 1 вересня! Бажаю цікавих уроків, веселих миттєвостей та нових друзів. Нехай навчання дарує тобі задоволення!

Онуче, вітаю тебе зі святом 1 вересня! Бажаю тобі багато цікавих відкриттів та корисних знань, щирих та веселих друзів. Будь старанним та чуйним хлопчиком.

Онучко, вітаю з 1 вересня! Сьогодні ти вирушаєш у новий етап життя, де на тебе чекають багато знань, друзів та пригод. Учися старанно та крокуй життям впевнено.

Мої онуки, вітаю вас зі святом 1 вересня! У День знань хочу побажати вам сумлінного навчання, гарних оцінок, щирих друзів та щасливих шкільних років.

Привітання онукам з 1 вересня у віршах

Нові відкриття,

Чудові події,

Терпіння, уміння,

На всі шкільні дні. Щоб усе удавалось,

І мрії здійснились.

Без випробувань

Учися сумлінно, з Днем знань!

Знань багато не буває,

Школа знов нас зустрічає.

Важливий день на календарі

Це ж головне свято вересня. Попереду навчальний рік

На тебе уроків багато чекає.

Гарних оцінок тобі бажаю

І з Днем знань щиро вітаю!

З Днем знань, з 1 вересня!

Відчинила двері рідна школа,

У світ захопливий гукає,

Де все таємниче та цікаве. Тож хай летить навчальний рік

Без невдач і протиріч,

Нехай кожен собі знайде

Скарб цінних знань та умінь!

Раніше ми розповідали, як зробити букет на 1 вересня своїми руками.

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