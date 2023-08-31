Новый этап в жизни! Сердечные и теплые поздравления внукам с 1 сентября в прозе и стихах

Если твой внук или внучка вот-вот пойдет в школу или продолжит приобретать новые знания в следующем классе, ты можешь поздравить ребенка с праздником. Мы подготовили теплые и искренние пожелания внуку и внучке с 1 сентября. Выбирай и поздравляй самых родных.

Пожелания внуку и внучке на 1 сентября — приятные поздравления

Дорогой внук, поздравляю тебя с Днем знаний! Пусть первый учебный год станет для тебя успешным и увлекательным. Будь всегда усердным, послушным и умным. Пусть у тебя появится много новых друзей и полезных знаний.

Дорогая внучка, поздравляю тебя с 1 сентября! Желаю интересных уроков, веселых мгновений и новых друзей. Пусть обучение дарит тебе удовольствие!

Внучок, поздравляю тебя с праздником 1 сентября! Желаю тебе много интересных открытий и полезных знаний, искренних и веселых друзей. Будь старательным и отзывчивым мальчиком.

Внучка, поздравляю с 1 сентября! Сегодня ты отправляешься в новый этап жизни, где тебя ждут много знаний, друзей и приключений. Учись старательно и шагай по жизни уверенно.

Мои внуки, поздравляю вас с праздником 1 сентября! В День знаний хочу пожелать вам честного обучения, хороших оценок, искренних друзей и счастливых школьных лет.

Поздравление внукам с 1 сентября в стихах

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья. Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября! Впереди учебный год,

Тебя уроков много ждёт.

Оценок высоких желаем

И с Днем знаний поздравляем!

С Днем знаний, с 1 сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где всё таинственно и ново. Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

Раньше мы рассказывали, как сделать букет на 1 сентября своими руками.

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