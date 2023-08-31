Новый этап в жизни! Сердечные и теплые поздравления внукам с 1 сентября в прозе и стихах

Если твой внук или внучка вот-вот пойдет в школу или продолжит приобретать новые знания в следующем классе, ты можешь поздравить ребенка с праздником. Мы подготовили теплые и искренние пожелания внуку и внучке с 1 сентября. Выбирай и поздравляй самых родных.
Побольше открытий,Чудесных событий,Терпенья, уменья,На все настроенья.
Чтоб все получалось,Мечты чтоб сбывались.И без испытанийУчиться. С Днем знаний!
Побольше открытий,Чудесных событий,Терпенья, уменья,На все настроенья.
Чтоб все получалось,Мечты чтоб сбывались.И без испытанийУчиться. С Днем знаний!
Знаний много не бывает,Школа снова нас встречает.Важный день календаря,Главный праздник сентября!
Впереди учебный год,Тебя уроков много ждёт.Оценок высоких желаемИ с Днем знаний поздравляем!
Знаний много не бывает,Школа снова нас встречает.Важный день календаря,Главный праздник сентября!
Впереди учебный год,Тебя уроков много ждёт.Оценок высоких желаемИ с Днем знаний поздравляем!
С Днем знаний, с 1 сентября!Открыла дверь родная школа,В мир увлекательный маня,Где всё таинственно и ново.
Так пусть летит учебный годБез неудач и преткновений,Пусть каждый для себя найдетКлад ценных знаний и умений!
С Днем знаний, с 1 сентября!Открыла дверь родная школа,В мир увлекательный маня,Где всё таинственно и ново.
Так пусть летит учебный годБез неудач и преткновений,Пусть каждый для себя найдетКлад ценных знаний и умений!
Раньше мы рассказывали, как сделать букет на 1 сентября своими руками.
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