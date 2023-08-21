От осенних ноток до нужной канцелярии: как сделать букет на 1 сентября своими руками

Букеты на 1 сентября стали традицией, ведь нам так хочется поблагодарить учителей за их труд.

Учителя будут рады любимым цветам, которыми можно украсить как учебный класс, так и свой дом. Но их тоже можно удивить необычными букетами на 1 сентября своими руками.

Мы расскажем об идеях создания букета на 1 сентября своими руками из цветов и других необычных элементов.

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Букеты на 1 сентября своими руками

Букеты из сухофруктов

В последние годы распространилась тенденция делать букеты из всего: фруктов, овощей, конфет, мясных изделий и т.д.

На 1 сентября учителю можно подарить букет из сухофруктов, это вкусно, полезно и красиво.

Букет из пряников

Пряники можно сделать в форме цветов, листиков, нарисовать на них тетради или колокольчики, сделать красивые надписи, а затем объединить это в красивый букет. Особенно он может согреть сердце, если пряники будут приготовлены собственноручно.

Букет из конфет

Букет из конфет на 1 сентября своими руками можно сделать двумя способами.

Первый — это полностью сделать букет из сладостей и завернуть в обертку. Второй — сделать цветочки и листики из специальной бумаги, а внутри спрятать конфеты.

Так конфеты можно аккуратно съесть, а цветочная композиция останется и будет украшать кабинет.

Букет-корзина

Также учителю или учительнице можно собрать букет-корзину. Украсить корзину живыми цветами и добавить сладости или канцелярию. Или можно сделать декоративные цветы из разного материала, которые также будут содержать спрятанные конфеты.

Букет из канцелярии

Может быть, это самый полезный букет для учителя. К нему можно положить, ручки, карандаши, фломастеры, линейки, ножницы, мел и многое другое, что необходимо учителю для работы.

Завернуть в красивую обертку и добавить милую надпись.

Букеты на 1 сентября своими руками из цветов

На 1 сентября можно сделать букет своими руками из цветов, вдохновившись магазинными вариантами или картинками в интернете. У людей, живущих в частных домах, могут быть клумбы с красивыми цветами. Так что можно собрать композицию из них. Следует запастись обертками, лентами и декоративными элементами.

Букет из подсолнухов

Необычным букетом, привлекающим внимание, является букет из подсолнечников. Следует заметить, что речь идет о декоративных подсолнухах. Их можно разбивать цветами красного цвета, которые будут хорошо играть на контрасте с желтым.

Букеты из разных цветов

В одном букете можно сочетать разные цветы: розы, гортензии, гипсофилы и т.д. Главное — обращать внимание на цветовую гамму, чтобы все было гармонично.

Букет из сухоцветов

Одним из вариантов букетов на 1 сентября является букет из сухоцветов. Его можно украсить колосками пшеницы, сделанным хлопком (или купленным настоящим), а также грецкими орехами.

Букет с осенними нотками

Можно сделать букет из теплых красных и оранжевых цинний и разных подвидов георгины, добавить хризантемы. А финальным штрихом могут быть душистые яблоки.

Букет из гортензий

В последнее время гортензии набирают популярность. Можно собрать букет даже из одной веточки, ведь она довольно пышная. Украсить ее листьями и декоративными элементами, например картинками, надписями или канцелярией.

На первое сентября в школу ребенок должен идти не только с букетом. Ранее мы рассказывали, как собрать ребенка в первый класс.

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