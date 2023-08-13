Собираем ребенка в первый класс: что нужно купить и во сколько это обойдется в 2023 году

На календаре август, а значит уже за месяц дети шести-семи лет пойдут в первый класс. Это особое мгновение, ведь с этого момента ребенка ждет увлекательный и познавательный путь, новые друзья, учителя, приключения и разочарования.
Но в то же время, мысли о новом этапе могут волновать как детей, так и родителей. Детей может пугать неизвестность, а на родительские плечи лечь тревога “как собрать ребенка в школу”, ведь нужно успеть купить все лучшее и уложиться в бюджет.
Мы рассказали, какие вещи нужно приобрести в школу, а на какие будут лишними. В этих вопросах помогли разобраться учителя начальных классов Татьяна Таран и Виктория Валебна.
А также ми собрали средние цены школьных принадлежностей в 2023 году для мальчиков и девочек.
Школьникам нужно приобрести много вещей, иногда можно растеряться и не знать, с чего начать. Чтобы тебе было проще собрать ребенка, учителя младшей школы составили перечень нужных вещей, которые нужно приобрести первоклассникам.
Учителя отметили, что все вещи предварительно нужно подписать, чтобы дети случайно их не перепутали.
Собрать первоклассника в школу никогда не было дешевым удовольствием, а на какую сумму рассчитывать родителям во время полномасштабной войны?
Мы собрали средние цены на все необходимые школьные товары в 2023 году, чтобы родители могли рассчитывать на определенный бюджет. Сколько стоит собрать в школу девочку и мальчика, читай дальше.
Школьная форма:
Спортивная одежда на урок физкультуры:
Обувь:
Белые бантики и резинки для волос — 34-500 грн.
Спортивная одежда для уроков физкультуры:
При условии, если приобрести все из этого перечня, минимальная сумма для девочек составляет 3 289 грн, а максимальная — 22 373 грн. Мальчиков можно собрать за сумму в диапазоне от 2 442 до 17 857 грн.
При условии, если приобрести все из этого перечня, минимальная сумма для девочек составляет 3 289 грн, а максимальная — 22 373 грн. Мальчиков можно собрать за сумму в диапазоне от 2 442 до 17 857 грн.
Прежде всего, нужно приобрести сам портфель, если его нет. Цена школьного ранца составляет 500-3 500 грн. Кроме того, можно купить рюкзак для спортивной формы. Его можно найти по цене от 43 до 2 278 грн.
Итак, канцелярия может обойтись в сумму от 945 до 12 117 грн. Не обязательно покупать все, можно ограничиться только необходимыми товарами, или докупить то, чего нет. Тогда сумма может получиться значительно меньше.
Итак, канцелярия может обойтись в сумму от 945 до 12 117 грн. Не обязательно покупать все, можно ограничиться только необходимыми товарами, или докупить то, чего нет. Тогда сумма может получиться значительно меньше.
Мы хотим приобрести ребенку все самое лучшее, но некоторые дорогие вещи могут оказаться лишними на первом году обучения. Татьяна Таран поделилась перечнем таких вещей по собственному опыту.
— Нет необходимости покупать специальную спортивную форму, одежда для уроков физической культуры просто должна быть удобной для занятий. Также не стоит покупать рюкзаки, которые уже без наполнения весят до килограмма и больше.
Насчет канцелярии, то лишними будут:
Все это излишние расходы. Дети не умеют экономно тратить их, — говорит учитель младших классов.
Все это излишние расходы. Дети не умеют экономно тратить их, — говорит учитель младших классов.
Что касается игрушек, то они в школьном ранце лишние, потому что могут отвлекаться от учебного процесса. Однако сейчас система образования меняется и время от времени внедряют игровые элементы в учебный процесс.
Так, например, Татьяна Таран поделилась, что детям очень нравится Лего, которое учителя используют в учебных целях. Об использовании игрушек на уроках учителя будут предупреждать заранее, поэтому в большинстве они не нужны.
Но на самом деле подготовка к школе заключается не только в приобретении всех необходимых принадлежностей.
Родителям также важно психологически адаптировать ребенка к новому учебному году. О чем поговорить с ребёнком перед школой, читай в материале.
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