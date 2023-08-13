Родительство
Эксклюзив

Собираем ребенка в первый класс: что нужно купить и во сколько это обойдется в 2023 году

Вероника Кононенко, редактор сайта 13 августа 2023, 10:00
як зібрати дитину в перший клас
Фото: Pexels

Эксклюзивы
Дизайн спальни
Яркий, аскетичный и сочетание с природными материалами: какой дизайн спальни сейчас в тренде
дитячий табір
Островок безопасности во время войны: чем полезен лагерь и как к нему подготовиться
Коли дитині починати вчити іноземну мову: поради психологів
Изучаем иностранный язык с детства: когда начинать и как организовать обучение — советы психологов
Костянтин Зоркін
Когда стены — ничто перед ракетой, человек встает на защиту своего мира: скульптор Константин Зоркин о жизни искусства на войне
Смотреть больше

Больше новостей
страви з кабачків
Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков
Лучшие города Польши
Не Варшава и не Краков: какие города Польши лучшие для жизни — рейтинг
Як оформити самозайнятість в Україні у 2023 році: інструкція
Идеально для работы без посредников: как оформить самозанятость в Украине в 2023
Що робити, якщо болить шлунок — покрокова інструкція
Боль в желудке: на что может указывать и как помочь себе в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Доплати до пенсій у серпні 2023: хто та скільки отримає
Доплаты пенсионерам ко Дню Независимости: кто получит одноразовые выплаты в августе 2023
Работа в Польше
Готовы платить до 50 тыс. злотых: какую работу предлагают украинцам в Польше и в каких городах
Медовий спас, Маковія
Медовый Спас 2023: чего нельзя делать на Маковея
Що подарувати першокласнику на 1 вересня 2023: ідеї подарунків
Не только школьные принадлежности! Что подарить первоклассникам на 1 сентября: идеи

Видео
0:02:35
Запорізькі волонтери

В одиночку собрали деньги на полсотни машин! На помощь военным приходят запорожские волонтеры
0:12:53
Що відбувається в окупованих Олешках: місцеві про дії росіян
Голоса оккупации, кричащие о помощи. Как выживают украинцы в Алёшках и сколько погибших от подрыва ГЭС
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 12 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:14
Покровск
Секунда — и я уже под завалами. Рассказ 11-летнего Никиты о пережитом обстреле Покровска
0:03:40
Наслідки удару по Запоріжжю 9 серпня: кількість загиблих та травмованих
Не успевают прийти в себя между ударами! Последствия атаки на Запорожье 9 августа
0:07:01
Чим небезпечне відкриття пляжів на Одещині: Гуменюк про загрози
Последствия гидроудара могут быть невообразимы: Гуменюк об открытии пляжей в Одессе
0:12:38
Як повернути українських дітей з російського полону
Наши дети сопротивляются! Сколько украинских детей депортировано в Россию и что с ними делают
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 11 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:23
Здорожчання пального на ринку: що кажуть аналітики
Цены на топливо растут. Чего ждать в конце месяца и осенью — прогнозы аналитиков
Карта бойових дій в Україні сьогодні 10.08.2023: онлайн
Карта боевых действий 10 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Доплати до пенсій у серпні 2023: хто та скільки отримає
Читать дальше
Доплаты пенсионерам ко Дню Независимости: кто получит одноразовые выплаты в августе 2023
Работа в Польше
Читать дальше
Готовы платить до 50 тыс. злотых: какую работу предлагают украинцам в Польше и в каких городах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь