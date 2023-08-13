Собираем ребенка в первый класс: что нужно купить и во сколько это обойдется в 2023 году

На календаре август, а значит уже за месяц дети шести-семи лет пойдут в первый класс. Это особое мгновение, ведь с этого момента ребенка ждет увлекательный и познавательный путь, новые друзья, учителя, приключения и разочарования.

Но в то же время, мысли о новом этапе могут волновать как детей, так и родителей. Детей может пугать неизвестность, а на родительские плечи лечь тревога “как собрать ребенка в школу”, ведь нужно успеть купить все лучшее и уложиться в бюджет.

Мы рассказали, какие вещи нужно приобрести в школу, а на какие будут лишними. В этих вопросах помогли разобраться учителя начальных классов Татьяна Таран и Виктория Валебна.

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А также ми собрали средние цены школьных принадлежностей в 2023 году для мальчиков и девочек.

Как собрать ребенка в школу: перечень необходимых вещей от учителей

Школьникам нужно приобрести много вещей, иногда можно растеряться и не знать, с чего начать. Чтобы тебе было проще собрать ребенка, учителя младшей школы составили перечень нужных вещей, которые нужно приобрести первоклассникам.

Одежда

Удобная школьная одежда: светлый верх, черный низ. Учителя заметили, что если это джинсы, то они должны быть классическими. Желательно также приобрести вышиванку. Удобная спортивная одежда: брюки, простая однотонная футболка. Если класс выберет один цвет футболок для всех, будет отлично, — отметили учителя.

Обувь

Сменная обувь для класса. Чешки для уроков хореографии. Спортивная обувь с резиновой подошвой.

Рюкзаки

Рюкзак. Рюкзак для спортивной формы.

Школьная канцелярия:

тетради в клетку и косую линию, 12 листов;

плотные обложки для тетрадей;

обложки для книг;

простые карандаши;

ручки шариковые, ручка “пиши-стирай”;

альбом для рисования, где можно легко отрывать листы;

двухсторонняя цветная бумага;

цветной картон;

ножницы с закругленными концами;

клей-карандаш;

цветные карандаши и фломастеры;

линейка деревянная 15-20 см;

пластилин;

доска для лепки, стеки;

краски акварельные или гуашь;

кисти для рисования;

стакан-непроливайка;

точилка;

резинка для стирания;

папка для тетрадей — не обязательно;

маленький пенал, ведь на парте мало места;

папка-скоросшиватель и десять файлов — для портфолио;

счетчик 10*10;

магнитная дощечка.

Учителя отметили, что все вещи предварительно нужно подписать, чтобы дети случайно их не перепутали.

Уложиться в несколько тысяч — реально? Средние цены на школьные товары

Собрать первоклассника в школу никогда не было дешевым удовольствием, а на какую сумму рассчитывать родителям во время полномасштабной войны?

Мы собрали средние цены на все необходимые школьные товары в 2023 году, чтобы родители могли рассчитывать на определенный бюджет. Сколько стоит собрать в школу девочку и мальчика, читай дальше.

Одежда, обувь и украшения

Для девочек:

Школьная форма:

жакет, цена колеблется от 200 до 2 000 грн.;

штаны — 350-2 200 грн;

юбка — 120-1 200 грн;

сарафан — 200-1 450 грн;

белые рубашки: с длинным рукавом — 290-1 000 грн, с коротким — 260-933 грн;

вышиванка — 350-2 000 грн;

гольф — 150-930 грн;

белые колготки — 33-155 грн.

Спортивная одежда на урок физкультуры:

футболка — 10800 грн;

спортивные штаны или леггинсы — 162-1 690 грн.

Обувь:

торжественная обувь — 160-2 600 грн;

сменная обувь для класса — 200-1 800 грн;

спортивная обувь — 500-2 000 грн;

чешки — 150-1 115 грн.

Белые бантики и резинки для волос — 34-500 грн.

Для мальчиков

Школьная форма:

пиджак — 289-2 216 грн;

жилет — 266-570 грн;

белые рубашки: с длинным рукавом — 250-1 580 грн, с коротким — 300-450 грн;

гольф — 109-1452 грн;

галстук или бабочка — 38-450 грн.

Спортивная одежда для уроков физкультуры:

футболка — 90-1 657 грн;

спортивные штаны — 150-2 024 грн.

Обувь:

спортивная обувь — 40-2 000 грн;

торжественная обувь — 300-2 500 грн;

сменная обувь для класса — 100-1 843 грн;

чешки — 150-1 115 грн.

При условии, если приобрести все из этого перечня, минимальная сумма для девочек составляет 3 289 грн, а максимальная — 22 373 грн. Мальчиков можно собрать за сумму в диапазоне от 2 442 до 17 857 грн.

Что положить в портфель

Прежде всего, нужно приобрести сам портфель, если его нет. Цена школьного ранца составляет 500-3 500 грн. Кроме того, можно купить рюкзак для спортивной формы. Его можно найти по цене от 43 до 2 278 грн.

Канцелярия:

пенал — 38-265 грн;

синяя ручка — 3-55 грн;

карандаш — 2-100 грн;

точилка — 5-200 грн;

ластик — 3-58 грн;

линейка — 10-150 грн;

цветные карандаши — 65-1 500 грн за набор;

краски гуашь — 38-1 190 грн;

кисточки для рисования — 7-500 грн;

стаканчики для рисования — 6-53 грн;

альбом для рисования — 8-80 грн;

цветная бумага — 6-203 грн;

цветной картон — 12-350 грн;

ножницы — 14-190 грн;

пластилин — 12-150 грн;

дощечка для пластилина — 18-80 грн;

клей ПВА — 5-180 грн;

тетради в косую линейку и клетку на 12 листов — 8-12 грн/шт.;

папка для тетрадей — 15-300 грн;

папка-скоросшиватель — 5-60 грн;

дневник — 22-350 грн;

словарь — 18-125 грн;

обложки на тетради и учебники — 10-80 грн.

Итак, канцелярия может обойтись в сумму от 945 до 12 117 грн. Не обязательно покупать все, можно ограничиться только необходимыми товарами, или докупить то, чего нет. Тогда сумма может получиться значительно меньше.

Что не нужно покупать: список от учителей

Мы хотим приобрести ребенку все самое лучшее, но некоторые дорогие вещи могут оказаться лишними на первом году обучения. Татьяна Таран поделилась перечнем таких вещей по собственному опыту.

— Нет необходимости покупать специальную спортивную форму, одежда для уроков физической культуры просто должна быть удобной для занятий. Также не стоит покупать рюкзаки, которые уже без наполнения весят до килограмма и больше.

Насчет канцелярии, то лишними будут:

папки для тетрадей;

подставки под книги;

большие пеналы;

большие наборы красок, пластилина, цветных карандашей, дорогой цветной бумаги.

Все это излишние расходы. Дети не умеют экономно тратить их, — говорит учитель младших классов.

Что касается игрушек, то они в школьном ранце лишние, потому что могут отвлекаться от учебного процесса. Однако сейчас система образования меняется и время от времени внедряют игровые элементы в учебный процесс.

Так, например, Татьяна Таран поделилась, что детям очень нравится Лего, которое учителя используют в учебных целях. Об использовании игрушек на уроках учителя будут предупреждать заранее, поэтому в большинстве они не нужны.

Но на самом деле подготовка к школе заключается не только в приобретении всех необходимых принадлежностей.

Родителям также важно психологически адаптировать ребенка к новому учебному году. О чем поговорить с ребёнком перед школой, читай в материале.

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