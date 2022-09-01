Организация обучения, режим и поддержка — как адаптировать ребенка к новому учебному году

Новый школьный год принес много стресса родителям и детям. Взрослые боятся отпускать малышей на офлайн-обучение, ведь каждый день в Украине сопровождают сигналы воздушной тревоги. Детям тоже сложно каждый раз спускаться в укрытие и проводить занятия там.

Психолог Светлана Ройз разработала советы для взрослых, как помочь адаптировать детей к необычному учебному году.

— Школа сейчас — одна из частиц нашего ощущения стабильности. Дети каждый год идут в сентябре в школу. Так есть, и, наверное, будет. Само ощущение — возвращение в школу, напоминает “возвращение” в состояние “нормальности”, привычности, — отмечает Светлана.

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Режим

Психолог советует заранее приучить ребенка просыпаться рано. Сейчас может быть мало сил для установки нового режима. Но рутина возвращает к стабильности.

Определить “школьное” место

Даже если ребенок учится дома, ему нужно “школьное место”. Он должен отделять домашнее пространство от учебного. Можно выбрать место в доме и пометить его флажками, наклейками или чем-то другим. Такое школьное место будет ускорять процесс настройки на работу.

Завтраки

Заранее нужно договориться о завтраках. Что ребенок будет точно есть утром, чтобы не тратить лишнее время на споры и уговоры.

Одежда

Ребенок должен иметь возможность выбирать, что ему надевать. Следует совещаться с ним при покупке новых вещей, чтобы потом не было недоразумений и споров.

Учителя

Если ребенок переходит из младшей школы в среднюю, его следует предупредить о том, что разные учителя ведут разные предметы. Ведь за четыре года младшей школы ребенок привык только к одному преподавателю (преподавательнице). Отлично, если есть возможность увидеть фото учителей или успеть провести собрание.

Безопасность

Если ты решил(-а), что твой ребенок будет учиться дома, то обсуди с ним, как поступать в случае воздушной тревоги.

Дорога

Если ребенок будет ходить на обучение офлайн, пройдись с ним несколько раз из школы домой и наоборот, чтобы он хорошо запомнил дорогу.

Рюкзак

Новый школьный год — новые правила и сборы в школу. Ребенок должен иметь в рюкзаке необходимые вещи, которые он возьмет с собой в укрытие.

Как поддержать детей перед школой

Дети могут нервничать из-за учебы в школе, особенно если будут идти в первый класс или в новую школу в Украине или за границей. Так что задача родителей — поддержать их.

— Первый этап в школьной жизни — восстановление отношений, возможность почувствовать и занять свое место. Близость исцеляет, создает пространство безопасности, — отмечает психолог.

Часто задаваемые вопросы детей:

— А я найду друзей? (Конечно!!)

— А это не будет предательством друзей из моей школы? (Точно нет, ты можешь продолжать дружить с детьми из твоей старой школы, сможешь познакомиться с новыми, а потом все встретитесь!)

— А я точно там буду нужен, все места в классе заняты? (Нам точно всегда есть место, ты займешь свое!)

— А я смогу привыкнуть? (Ты точно со временем привыкнешь!)

— А мне понравится учительница/учителя? (Надеюсь, да. Вы понравитесь друг другу!)

Психолог советует для детей, которые начнут обучение на незнакомом языке, подготовить карточки с необходимыми надписями: туалет, вода, помогите и т.д.

Напоминай ребенку:

переспрашивать, когда непонятно;

обязательно знать, где туалет, а где можно попить воды, поесть и т.п.;

здороваться, просить о помощи, просить прощения, благодарить;

узнавать правила новой среды;

обязательно помнить: не выходить из школы, не предупредив учителя и родителей;

ничего на улице не трогать. Не поднимать с земли предметы, не влезать на деревья.

Подготовку к школе нужно начинать заранее, а если ты еще не успел(-а) скупить все вещи, то советуем тебе просмотреть список того, что нужно для школы.

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