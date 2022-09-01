Організація навчання, режим і підтримка — як адаптувати дитину до нового навчального року

Новий шкільний рік приніс багато стресу батькам та дітям. Дорослі бояться відпускати малечу на офлайн навчання, адже кожен день в Україні супроводжують сигнали повітряної тривоги. Дітям теж складно щоразу ходити до укриття та проводити заняття там.

Психологиня Світлана Ройз розробила поради для дорослих, як допомогти адаптувати дітей до незвичного навчального року.

— Школа зараз — це одна із часток нашого відчуття стабільності. Діти щороку йдуть у вересні до школи. Так було, так є, так, напевно, буде. Саме відчуття — повернення до школи, нагадує “повернення” до стану “нормальності”, звичності, — наголошує Світлана.

Як адаптувати дитину до нового навчального року

Режим

Психологиня радить завчасно привчити дитину прокидатися рано. Зараз може бути мало сил для встановлення нового режиму. Але рутина повертає до стабільності.

Визначати “шкільне” місце

Навіть якщо дитина навчається вдома, їй потрібне “шкільне місце”. Вона повинна відокремлювати домашній простір від навчального. Можна обрати місце у будинку та позначити його прапорцями, наклейками чи іншим. Таке “шкільне” місце прискорюватиме процес налаштування на роботу.

Сніданки

Заздалегідь треба домовитися про сніданки. Що дитина точно їстиме зранку, щоб не витрачати зайвий час на суперечки та вмовляння.

Одяг

Дитина повинна мати змогу теж обирати, що їй одягати. Варто радитися з нею при покупці нових речей, щоб потім не було непорозумінь та суперечок.

Вчителі

Якщо дитина переходить з молодшої школи в середню, її варто попередити про те, що різні вчителі ведуть різні предмети. Адже за чотири роки молодшої школи дитина звикла тільки до одного викладача (викладачки). Дуже добре, якщо є можливість побачити фото вчителів чи встигнути провести збори.

Безпека

Якщо ти вирішив(-ла), що твоя дитина навчатиметься вдома, то обговори з нею, як діяти у разі повітряної тривоги.

Дорога

Якщо дитина ходитиме на навчання офлайн, пройдись з нею кілька разів зі школи додому і навпаки, щоб вона добре запам’ятала дорогу.

Наплічник

Новий шкільний рік — нові правила та збори до школи. Дитина повинна мати у наплічнику необхідні речі, які вона візьме з собою до укриття.

Як підтримати дітей перед школою

Діти можуть нервувати стосовно навчання у школі, особливо якщо йтимуть у перший клас або до нової школи в Україні чи за кордоном. Тож завдання батьків — підтримати їх.

— Перший етап у шкільному житті — відновлення стосунків, можливість відчути та зайняти своє місце. Близькість — зцілює, створює простір безпеки, — зазначає психологиня.

Найчастіші питання дітей:

— А я знайду друзів? (Звичайно!!)

— А це не буде зрадою друзів і моєї школи? (Точно ні, ти можеш продовжувати дружити із дітьми з твоєї старої школи, зможеш познайомитися з новими, а згодом, всі зустрінетеся!)

— А я точно там буду потрібен, всі місця в класі зайняті? (Нам точно є завжди місце, ти займеш своє!)

— А я зможу звикнути? (Ти точно з часом звикнеш!)

— А мені сподобається вчителька/вчителі? (Сподіваюсь, так. Ви сподобаєтесь один одному!)

Психологиня радить для дітей, які розпочнуть навчання незнайомою мовою, підготувати картки з необхідними написами: туалет, вода, допоможіть тощо.

Нагадуй дитині:

перепитувати, коли не зрозуміло;

обов’язково знати, де туалет, а де можна попити води, поїсти тощо;

вітатись, просити про допомогу, просити вибачення, дякувати;

дізнаватися про правила нового середовища;

обов’язково пам’ятати: не виходити зі школи, не попередивши вчителя та батьків;

нічого на вулиці не чіпати. Не підіймати з землі предмети, не залазити на дерева.

Підготовку до школи треба починати заздалегідь, а якщо ти ще не встиг(-ла) скупити всі речі, то радимо тобі переглянути список того, що потрібно для школи.

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