Боюся відпускати дитину до школи. Як підготувати себе та малечу до нових реалій навчання в Україні

Вересень асоціюється з початком навчання. І діти, і батьки завжди чекали його з різними емоціями. Але в цьому році очікування вересня більше наповнене тривожністю, страхами та збентеженістю.

Уже понад шість місяців в країні триває повномасштабна війна, постійні повітряні тривоги, відчуття небезпеки та нестабільності – все це лише посилює тривожність у батьків.

Думки батьків кардинально розділилися – хтось активно підтримує офлайн-навчання, інші не можуть уявити, як це може відбуватися в умовах воєнного часу.

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Про те, як обрати форму навчання для дитини й не перейматися надміру, розповіла психологиня та координаторка гарячої лінії психологічної підтримки благодійного фонду Запорука Лілія Сіроха.

Як підготувати дитину та себе до початку школи?

По-перше, ти маєш зрозуміти, що яке б рішення не ухвалила твоя родина — чи офлайн-навчання, чи дистанційне — воно буде правильним саме для тебе.

Важливо усвідомити, що будь-яка війна має своє закінчення, тому ситуація така, як зараз, не триватиме вічно.

По-друге, пам’ятай, спокійна мама – спокійна дитина. Якщо ти знаєш, що будеш постійно тривожитися та переживати, обери той формат навчання, за якого відчуватимеш себе спокійніше.

Адже твоя дитина зараз потребує підтримки, як ніколи. Навіть якщо є багато страху і тривог, не варто їх усі озвучувати малечі, це може негативно позначитися на її психологічному стані.

Також потрібно бути готовими, що зараз когнітивні здібності дітей можуть дещо погіршуватися, адже зараз нас всіх оточує надмірна кількість стресових факторів.

Варто буде знизити планку очікувань. У цьому році їм особливо потрібна підтримка та опора дорослих, навіть якщо дитина самостійна та відповідальна.

Залученість та увага має бути більшою, особливо на початку навчання. Саме в цей період малюк може демонструвати погіршення у навчанні, головне – не критикувати. З часом це налагодиться, дитина звикне до школи та певної стабільності.

Офлайн-формат навчання

Якщо дитина вже давно не відвідувала школу в офлайн-форматі, разом прогуляйтеся до неї тим маршрутом, яким вона ходитиме щодня. Згадайте разом з дитиною якісь приємні історії.

Звісно, уникнути тривог під час навчання навряд чи вдасться, тому обов’язково проговори з дитиною алгоритм дій під час сирени.

Якщо школа відчиняється, отже, в ній є бомбосховище – проговори з дитиною, як діятимуть вчителі та що потрібно робити школярам у цей момент.

Буде добре, якщо до школи дитина братиме якусь маленьку іграшку або іграшку-антистрес. Це нагадуватиме про дім та заспокоюватиме.

Дистанційне навчання

Якщо дитина навчатиметься онлайн вдома, також варто проговорити алгоритм дій під час сирен та тривог. Обговоріть питання, які хвилюють, можна навіть змоделювати урок, щоб малеча зрозуміла, чого чекати.

Дитина може тривожитися та переживати, тому за можливості дай їй більше тактильності, більше обіймів та підтримки.

Перед початком навчання влаштуй невеличке домашнє свято – початок шкільного року. Зараз діти особливо потребують позитивних емоцій. Просто будь поруч – так набагато легше впоратися з будь-якими труднощами.

Не забувай про режим. Навіть якщо дитина буде навчатися онлайн, вже час скоригувати режим сну та відпочинку.

Між іншим, сон — важлива складова фізичного та ментального здоров’я як дітей, так і дорослих. Нещодавно ми розповідали, як години сну впливають на нас та виділення гормонів.

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