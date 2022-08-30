Батьківство
Ексклюзив

Боюся відпускати дитину до школи. Як підготувати себе та малечу до нових реалій навчання в Україні

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 30 Серпня 2022, 10:00
навчання
Фото: Unsplash

Ексклюзиви
кохання під час війни
Найбільший скарб у цьому світі: чи можливе кохання під час війни та як його зберегти – пояснює психологиня
Боюся відпускати дитину до школи. Як підготувати себе та малечу до нових реалій навчання в Україні
Твоя самооборона на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції
Стосунки на відстані - поради психологів, як зберегти близькість
Стосунки на відстані — незабутній досвід. Поради психологинь, як прожити його гармонійно і що робити, якщо розлука змінила вас
Jamala
Сила — в нашій незламності! Джамала про допомогу Україні, участь у польських Танцях із зірками та свою найбільшу мрію
Дивитись більше

Більше новин
Марка Пес Патрон
Нова марка Укрпошти: Пес Патрон збирає на благодійність
Допомога українцям 18 000 грн від Vidnova Fellowship: хто та як може отримати
Повернутися з-за кордону, продовжити працювати та отримувати 18 тисяч гривень. Програма підтримки від Vidnova Fellowship
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі
Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу
Дивитись більше

Матеріали по темі

Марка Пес Патрон
Нова марка Укрпошти: Пес Патрон збирає на благодійність
Допомога українцям 18 000 грн від Vidnova Fellowship: хто та як може отримати
Повернутися з-за кордону, продовжити працювати та отримувати 18 тисяч гривень. Програма підтримки від Vidnova Fellowship
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі
Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу

Відео
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі

Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
0:09:04
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу
0:15:48
Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 30 серпня
0:07:26
Відставка Шойгу
ФСБ недогледіли теракти в себе під носом! Якою може бути причина ймовірної відставки Шойгу
0:02:40
Обстріл Сарни
Без жертв, але зі збитками — містечко Сарни оговтується від ракетного удару з Білорусі
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
До горя неможливо звикнути: вдова героя Андрія Кизило розповіла про те, яким був її чоловік
0:06:06
як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
У паніці шукають партизанів й посилюють репресії: як окупанти в українському Криму бояться наступу ЗСУ
0:03:35
Харків
Росіяни пруть, але безуспішно: останні новини Харкова та наслідки ракетних ударів
0:03:02
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Вперше в історії України бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори – що це означає
Більше відео
Допомога українцям 18 000 грн від Vidnova Fellowship: хто та як може отримати
Читати далі
Повернутися з-за кордону, продовжити працювати та отримувати 18 тисяч гривень. Програма підтримки від Vidnova Fellowship
Субсидія для безробітних — як отримати
Читати далі
Субсидія на оплату комунальних послуг для безробітних: як її отримати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь