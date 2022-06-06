Досипайте свою норму! Нутриціологиня пояснює, як години сну впливають на наш організм і гормони

“Заспівай мені, мамо, колискову”, — то, звичайно, гарні слова, та й ідея непогана. Однак більшість із нас навіть не здогадуються, як після них спати та скільки необхідно нашому організму сну.
Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як кількість годин, витрачених на сон, впливає на людське тіло.
Експертка впевнена: багато чого залежить саме від сну — схуднення, спортивні тренування, тривожні стани. Будь-який зовнішній вплив на організм можна скорегувати саме сном.
Однак як недостатня кількість сну, так і його надлишок, будуть негативно впливати на здоров’я.
Крім того, варто враховувати також і особливості віку людини. Так, наприклад, новородженим потрібно 15-17 годин на день, малятам — 10-15, дошкільнятам — 10-12, підліткам — 8-10.
Що ж стосується дорослих, то оптимальна кількість годин для сну — від семи до дев’яти, а для літніх людей — від шести до восьми.
Однак іноді нашому сну заважають страшні сновидіння. Читай, чому нам сняться нічні жахіття та як їх подолати.