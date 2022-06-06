Досипайте свою норму! Нутриціологиня пояснює, як години сну впливають на наш організм і гормони

“Заспівай мені, мамо, колискову”, — то, звичайно, гарні слова, та й ідея непогана. Однак більшість із нас навіть не здогадуються, як після них спати та скільки необхідно нашому організму сну.

Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла, як кількість годин, витрачених на сон, впливає на людське тіло.

Експертка впевнена: багато чого залежить саме від сну — схуднення, спортивні тренування, тривожні стани. Будь-який зовнішній вплив на організм можна скорегувати саме сном.

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Однак як недостатня кількість сну, так і його надлишок, будуть негативно впливати на здоров’я.

Що відбувається з тілом за нестачі або надлишку сну

0-2 години — з’являється мікросон (раптовий епізод сонливості або сну, що триває кілька секунд), провали в пам’яті, стрімке зниження уваги та концентрації;

3-4 години — стрімко підвищується рівень цукру в крові, з’являється стан зниженої чутливості тканин організму до дії інсуліну, зростає вага тіла;

менш ніж 5 годин — вербальні навички та гострота розуму знижуються, вищі ризики передчасної смерті;

5-6 годин — тіло починає забирати м’язи, а не жир, щоб компенсувати енергетичні втрати. Стрімко посилюється почуття голоду, що призводить до переїдання. З часом імунітет слабшає, тому можна швидше захворіти;

6-7 годин — мінімальна кількість сну для відновлення когнітивних функцій та нормальної пам’яті;

7-8 годин — з’являється можливість тримати стабільний рівень цукру у крові та чутливість до інсуліну;

8-9 годин — оптимальна кількість сну для фізичного відновлення;

10 годин — прискорене відновлення після тяжких фізичних та стресових навантажень, необхідний час для сну під час хвороб;

11-12 годин — гіперсомнія, підвищена стомлюваність, сонливість, депресивні симптоми, підвищуються ризики захворіти на діабет та хвороби серця;

13+ годин — підвищений ризик захворювань та смерті.

Крім того, варто враховувати також і особливості віку людини. Так, наприклад, новородженим потрібно 15-17 годин на день, малятам — 10-15, дошкільнятам — 10-12, підліткам — 8-10.

Що ж стосується дорослих, то оптимальна кількість годин для сну — від семи до дев’яти, а для літніх людей — від шести до восьми.

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