Уві сні — як наяву: чому нам сняться нічні жахіття та як їх подолати

Жахливі сновидіння — один із наслідків тривалого стресу, коли уві сні ми продовжуємо проживати травматичні події. Однак здоровий сон — основа нашої життєдіяльності. Його треба намагатися відновити якнайшвидше.

Що з цим робити?

Ми підібрали декілька простих технік, які допоможуть тобі позбутися нічних жахів.

Техніка флешбек

Вигадуєте жахливому сну позитивну кінцівку й промовляєте її вголос. Бажано також записати такий варіант сну на аркуші або в нотатках телефона. Перед сном прочитати вголос ще двічі.

Наприклад, бійцю, якого буквально по частинах зібрали після Іловайського котла, постійно снився жах, у якому він тікає від вибуху і з розбігу падає у величезну яму. На цьому моменті він завжди прокидався в холодному поту. Це мучило його протягом кількох років: періодично після хвилювань йому снився цей сон.

Разом із психотерапевтом чоловік змінив кінцівку сну: стрибає не в яму, а в неглибокий басейн (боєць під два метри зросту, але плавати не вміє, хоча воду дуже любить) з теплою водою й гарними дівчатами. І перебуває там з насолодою. За кілька днів сон минув і більше не повертався.

Техніка безпека

По суті це розширення техніки флешбеку. Треба закінчити сон так, щоб у сні взагалі не було небезпеки.

Наприклад, дівчині сниться, що за нею женеться ґвалтівник. Вона прокидається й вигадує, що втекла і все закінчилось добре. Але тоді мозок запам’ятає, що цього разу втекла, а ось наступного — не факт.

Дієвішою була б кінцівка, в якій дівчина тікала від ґвалтівника, а потім придивилася й виявилося, що це її давній друг біг за нею: хотів обійняти та поспілкуватися, а вона не впізнала і злякалася.

Сюжети треба вигадувати свої власні, у які ви самі легко повірите і які будуть вам приємні.

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