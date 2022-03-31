“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”

Звичні для нас тоніки, двоетапні очищення та косметологічні процедури зараз не мають місця у реаліях. Бо як все це мають робити наші українські жінки у бомбосховищах?

Дерматологиня Катерина Бакіко розповідає про базові речі, про які точно не потрібно забувати.

Як доглядати за шкірою під час війни?

Гігієна

Старайтесь, коли маєте змогу, помитися.

Це не тільки важливо для очищення шкіри, але й дозволить трохи розслабитися. Беріть будь-яке доступне мило, але якщо маєте вибір, то користуйтесь вашим звичайним, дитячим або крем-милом, щоб ваша шкіра не пересушувалась. Часто мийте руки протягом дня.

Збережіть відчуття рутини

Намагайтеся зберігати свою рутину, де б не були: мийтеся, обстригайте нігті, голіться, розчісуйте волосся, фарбуйтесь, дбайте про себе.

Підтримання базових звичок та догляд за шкірою допоможе зменшити стрес. Продовжуйте, якщо до війни робили, догляд за обличчям, маски, пілінги. Хоч це є зовсім не є обов’язковим. Якщо ж відчуваєте, що це обтяжує вас і забирає багато сил, тоді не робіть.

Процедури

Старайтесь не робити зараз агресивних косметичних процедур, адже є ризик вашого переміщення й ускладнень. Проте ніжні догляди (масаж), якщо відчуваєте потребу, можете практикувати.

Користуйтеся зволожувальним кремом, змастіть лице, руки, тіло. Це пом’якшить шкіру та захищатиме від зовнішніх подразників. Якщо ви довго перебуваєте на сонці, тоді тримайтесь затінку, адже сонце може викликати опіки та рак шкіри. Якщо маєте змогу, використовуйте протисонцевий крем.

Комфорт

Обирайте зручне взуття, адже натирання стоп та мозолі можуть бути причиною дискомфорту та вхідними воротами для інфекцій. Не перегрівайтесь: перегрівання складок та стоп може призвести до проблем зі шкірою. Добре просушуйте взуття.

Оскільки останнім часом почастішали укуси бліх, клопів тощо — ходіть усюди взуті, або в шкарпетках.

Якщо ж ви збираєтеся у дорогу, то віддавайте перевагу необхідним для вас засобам гігієни.

Базові речі гігієни, які необхідні для переміщення:

Мило; Вазелін або зволожувальний крем; Станки для гоління; Вата, засоби особистої гігієни, вологі серветки; Шампунь; Зубна щітка та паста; Гребінець і ножиці; Рушник; Дезінфекційний розчин.

Нове життя у бомбосховищах змушує по-новому дивитися на звичні речі. Такі приміщення рятують від уламків та обстрілів, але створюють нові проблеми, і найчастіше від цього страждають дітлахи. Що робити, якщо у твоєї дитини з’явилися воші — читай у матеріалі.