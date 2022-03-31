“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”

Дитичий та дорослий дерматолог
Звичні для нас тоніки, двоетапні очищення та косметологічні процедури зараз не мають місця у реаліях. Бо як все це мають робити наші українські жінки у бомбосховищах?
Дерматологиня Катерина Бакіко розповідає про базові речі, про які точно не потрібно забувати.
Це не тільки важливо для очищення шкіри, але й дозволить трохи розслабитися. Беріть будь-яке доступне мило, але якщо маєте вибір, то користуйтесь вашим звичайним, дитячим або крем-милом, щоб ваша шкіра не пересушувалась. Часто мийте руки протягом дня.
Фото: Pixabay
Підтримання базових звичок та догляд за шкірою допоможе зменшити стрес. Продовжуйте, якщо до війни робили, догляд за обличчям, маски, пілінги. Хоч це є зовсім не є обов’язковим. Якщо ж відчуваєте, що це обтяжує вас і забирає багато сил, тоді не робіть.
Користуйтеся зволожувальним кремом, змастіть лице, руки, тіло. Це пом’якшить шкіру та захищатиме від зовнішніх подразників. Якщо ви довго перебуваєте на сонці, тоді тримайтесь затінку, адже сонце може викликати опіки та рак шкіри. Якщо маєте змогу, використовуйте протисонцевий крем.
Фото: Unsplash
Оскільки останнім часом почастішали укуси бліх, клопів тощо — ходіть усюди взуті, або в шкарпетках.
Якщо ж ви збираєтеся у дорогу, то віддавайте перевагу необхідним для вас засобам гігієни.
Нове життя у бомбосховищах змушує по-новому дивитися на звичні речі. Такі приміщення рятують від уламків та обстрілів, але створюють нові проблеми, і найчастіше від цього страждають дітлахи. Що робити, якщо у твоєї дитини з’явилися воші — читай у матеріалі.