Поради

“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”

Відповідає
Катерина Бакіко
Катерина Бакіко

Дитичий та дорослий дерматолог

Вікторія Мельник, практикантка сайту 31 Березня 2022, 15:30
Як доглядати за шкірою під час війни?
Фото: Unsplash, Pexels, Pixabay

Поради

“Як між перебіжками до сховищ доглядати за шкірою? Що можна зробити швидко та якісно?”
Відповідає
Катерина Бакіко
Катерина Бакіко
Дитичий та дорослий дерматолог

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