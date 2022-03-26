“У моєї дитини з’явилися воші. Як їх швидко позбутися вдома?”

Педикульоз став проблемою, яку приносять не зі шкіл та садочків, а з підвалів та сховищ. Самі по собі воші не є приємним подарунком, але жодних серйозних захворювань не викликають.

Воші харчуються кров’ю зі шкіри голови, тож менш ніж за добу помирають поза її межами. Проте швидко розмножуються і важко виводяться.

Всім відомий спосіб їх розмноження: голова до голови, а також через гребінці, щітки, головні убори, верхній одяг з хутром. Саме те, на що у воєнних реаліях звертають найменшу увагу.

Що робити?

Якщо у вас є можливість скористатися аптечними препаратами, радимо наступні препарати:

Пара Плюс (малатіон). У разі застосування дітям віком до 2 років препарат не слід розпилювати, а наносити на шкіру голови за допомогою ватного тампона, змоченого препаратом.

Перметрин спрей або розчин. Схвалений для використання з 3-х років.

Івермектин, лосьйон (0,5%). Засіб для місцевого лікування педикульозу у дітей з 6 місяців і старше. Також є спрей для профілактики, він “відлякує” дорослих особин. Можна використовувати з 2-х років.

Якими методами боротися ще?

Перемо всю постільну білизну та кашкети не менш ніж на 50° (все, де є капюшони теж) для усіх членів родини.

Також воші вбиває аміачна фарба, тож для тих, хто фарбує волосся є бюджетний варіант розв’язання проблеми. Проте, потім ще треба вичесати всі яйця.

Проведіть обробку речей, які контактували із зараженим на педикульоз: гребінців, головних уборів, рушників.

Для цього замочіть речі у гарячій воді (не менше t 60°C) на 10 хвилин або обробіть їх гарячою праскою. Ti речі, для яких не можна застосувати високу температуру, обробіть спеціальними засобами або ж покладіть у морозильну камеру в закритому пакеті на 24 години.

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