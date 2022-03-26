Поради

“У моєї дитини з’явилися воші. Як їх швидко позбутися вдома?”

Відповідає
Юлія Шаповалова
Юлія Шаповалова

Головна лікарка, педіатр, засновниця клініки

Вікторія Мельник, практикантка сайту 26 Березня 2022, 20:23
Що робити, якщо у дитини завелися воші?
Фото: Unsplash, Depositphotos

Поради

“У моєї дитини з’явилися воші. Як їх швидко позбутися вдома?”
Відповідає
Юлія Шаповалова
Юлія Шаповалова
Головна лікарка, педіатр, засновниця клініки

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