“У моєї дитини з’явилися воші. Як їх швидко позбутися вдома?”

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Педикульоз став проблемою, яку приносять не зі шкіл та садочків, а з підвалів та сховищ. Самі по собі воші не є приємним подарунком, але жодних серйозних захворювань не викликають.
Воші харчуються кров’ю зі шкіри голови, тож менш ніж за добу помирають поза її межами. Проте швидко розмножуються і важко виводяться.
Всім відомий спосіб їх розмноження: голова до голови, а також через гребінці, щітки, головні убори, верхній одяг з хутром. Саме те, на що у воєнних реаліях звертають найменшу увагу.
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Якщо у вас є можливість скористатися аптечними препаратами, радимо наступні препарати:
Для цього замочіть речі у гарячій воді (не менше t 60°C) на 10 хвилин або обробіть їх гарячою праскою. Ti речі, для яких не можна застосувати високу температуру, обробіть спеціальними засобами або ж покладіть у морозильну камеру в закритому пакеті на 24 години.
А що робити, якщо ти переїхав (-ла) у іншу країну і не знаєш, якими ліками замінити звичні українські препарати — читай матеріал.