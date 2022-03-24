“Переїхала в іншу країну і не знаюся на тутешніх ліках. Яке антигістамінне обрати серед європейських?”

Покидати рідну Україну та вживатися на новому місці за кордоном для багатьох українців виявилося набагато важче, ніж здавалося спочатку. Багато хто має алергію і стикнувся із проблемою: як обрати антигістамінні препарати серед європейських аналогів?

Алерголог Майя Руселевич розповідає, які антигістамінні препарати краще обирати на заміну наших, українських, при алергічному кон’юктивіті, алергічному кашлі й кропив’янці.

Правило №1 для взаємозаміни ліків:

Варто звіряти препарат у європейській аптеці з вашим препаратом за діючою речовиною.

Медикаменти у європейській аптеці, які можуть стати замінниками:

Лоратадін (Loratadin) — з двох років. Аналоги: Claritin, Agistam, Lorano, Lorizan, Aleric, Lomilan, Loragexal, Clarotadin, Claridol, Clarisence;

(Loratadin) — з двох років. Аналоги: Claritin, Agistam, Lorano, Lorizan, Aleric, Lomilan, Loragexal, Clarotadin, Claridol, Clarisence; Дезлоратадин (Desloratadine) — з шести місяців. Аналоги: Erius, Agnetam, Alexofast, Alergomax, Blogir-3, Desal, Nalorius, Ezlor, Eliza, Eslontin;

(Desloratadine) — з шести місяців. Аналоги: Erius, Agnetam, Alexofast, Alergomax, Blogir-3, Desal, Nalorius, Ezlor, Eliza, Eslontin; Цетиризин (Cetirizine) — з шести місяців. Аналоги: Zirtek, Zodak, Zetrinal, Cetrin, Parlazin;

(Cetirizine) — з шести місяців. Аналоги: Zirtek, Zodak, Zetrinal, Cetrin, Parlazin; Левоцетиризин (Levocetirizine) — з двох років. Аналоги: Suprastinex, Ksizal, Glenset, AllerwayZodak ExpressElcet;

Кестін (Kestine) — з шести років. Аналоги: Ebastine;

(Kestine) — з шести років. Аналоги: Ebastine; Ніксар (Nixar) — з восьми років (діюча речовина — біластин). Аналоги: Ibis, Bilaxten (Bilastine), Obalix.

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