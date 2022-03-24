Поради

“Переїхала в іншу країну і не знаюся на тутешніх ліках. Яке антигістамінне обрати серед європейських?”

Відповідає
Майя Руселевич
Майя Руселевич

Педіатриня, алергологиня, пульмонологиня

Вікторія Мельник, практикантка сайту 24 Березня 2022, 12:00
Замінники для антигістамінних препаратів в Європі
Фото: Unsplash

Поради

“Переїхала в іншу країну і не знаюся на тутешніх ліках. Яке антигістамінне обрати серед європейських?”
Відповідає
Майя Руселевич
Майя Руселевич
Педіатриня, алергологиня, пульмонологиня

“Вдома зібралися чи не всі родичі. Як вжитися з купою людей в одному приміщенні?”
Відповідає
Ірина Тичина
Ірина Тичина
Психологиня

“Як розмовляти з друзями в Росії, які підтримують Путіна? Що робити, щоб впливати на їхній стан?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
психолог

“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”
Відповідає
Ольга Безугла
Ольга Безугла
Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

“Як відчути силу, щоб рухатись далі після війни?”
Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
психолог
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