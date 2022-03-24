“Переїхала в іншу країну і не знаюся на тутешніх ліках. Яке антигістамінне обрати серед європейських?”

Педіатриня, алергологиня, пульмонологиня
Покидати рідну Україну та вживатися на новому місці за кордоном для багатьох українців виявилося набагато важче, ніж здавалося спочатку. Багато хто має алергію і стикнувся із проблемою: як обрати антигістамінні препарати серед європейських аналогів?
Алерголог Майя Руселевич розповідає, які антигістамінні препарати краще обирати на заміну наших, українських, при алергічному кон’юктивіті, алергічному кашлі й кропив’янці.
Варто звіряти препарат у європейській аптеці з вашим препаратом за діючою речовиною.
Фото: Unsplash
Ставтеся з особливою уважністю до свого здоров’я. Не забувайте нормально харчуватися навіть в умовах війни. А як підібрати харчування в умовах війни вагітним — читай у матеріалі.