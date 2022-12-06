Заявки на щомісячні виплати для ВПО продовжено — хто отримає та як це оформити в Дії

Держава піклується про своїх громадян, у такі часи це вкрай необхідно. Окрема увага приділяється внутрішнім переселенцям.
Люди, що переїхали з території де тривають активні бойові дії або з тимчасово окупованої території, мають право на соціальні виплати.
Щомісячно людям з інвалідністю платитимуть три тисячі гривень, іншим — дві тисячі.
Виплати зможуть отримати люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій.
Також допомогу можуть отримати люди:
Відповідну заяву можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевих органів влади, місцевого ЦНАПу, уповноваженої особи або через Дію.
Відповідну заяву можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевих органів влади, місцевого ЦНАПу, уповноваженої особи або через Дію.
Через додаток Дія можна оформити електронну довідку внутрішньо переміщеної особи для дітей та осіб, яких ви представляєте.
Для цього потрібно перейти в розділ Послуги й натиснути Отримати статус ВПО. Далі вказати наступні дані:
За кілька днів ваші довідки ВПО мають з’явитися в Дії.
Виплата допомоги здійснюється на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.
Допомога виплачується за повний місяць, незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.
— Я прошу всіх, хто переїхав з небезпечних населених місць, та потребує допомоги, реєструватись як внутрішньо переміщені особи й звертатись за допомогою.
Також я прошу тих, кому допомога не потрібна, хто не втратив роботу і може забезпечувати себе самостійно на новому місці, вчиняти згідно з тим, що підказує совість, — прокоментувала Марина Лазебна.
Раніше ми розповідали про підвищену грошову допомогу від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн — читай у матеріалі.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.