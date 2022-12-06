Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії

Государство заботится о своих гражданах. В наше время это крайне необходимо. Отдельное внимание уделяется внутренним переселенцам (ВПО).

Люди, переехавшие с территории, где продолжаются активные боевые действия или с временно оккупированной территории, имеют право на социальные выплаты.

Размер помощи ВПО на проживание

Ежемесячно людям с инвалидностью будут платить три тысячи гривен, другим — две тысячи.

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Кто получит помощь

Выплаты могут получить люди, которые переместились со временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий.

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская обл.

Также помощь могут получить люди:

жилье которых разрушено или непригодно для проживания из-за повреждений;

получавшие пособие на проживание до 24 февраля;

те, кто стал переселенцами “повторно”.

Как получить помощь

Чтобы получить выплаты, нужно зарегистрироваться как ВПО и получить соответствующую справку. Далее следует подать заявление на получение помощи на проживание.

Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение соцзащиты населения местных органов власти, местный ЦНАП, через уполномоченное лицо или через Дію.

Оформление ВПО через Дію

Через приложение Дія можно оформить электронную справку внутренне перемещенного лица для детей и лиц, которых вы представляете.

Для этого нужно перейти в раздел Услуги и нажать Получить статус ВПО. Далее указать следующие данные:

текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами;

карту єПоддержки;

потребности на месте нахождения.

Через несколько дней ваши справки ВПО должны появиться в Дії.

Как производятся выплаты

Выплата помощи производится на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.

Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.

Помощь выплачивается за полный месяц, независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.

— Я прошу всех, кто переехал из опасных населенных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.

Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать, как велит совесть, — прокомментировала Марина Лазебная.