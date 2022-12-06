Заявки на ежемесячные выплаты для ВПЛ продлили — кто получит и как это оформить в Дії

Государство заботится о своих гражданах. В наше время это крайне необходимо. Отдельное внимание уделяется внутренним переселенцам (ВПО).
Люди, переехавшие с территории, где продолжаются активные боевые действия или с временно оккупированной территории, имеют право на социальные выплаты.
Ежемесячно людям с инвалидностью будут платить три тысячи гривен, другим — две тысячи.
Выплаты могут получить люди, которые переместились со временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, а также с территорий активных боевых действий.
Также помощь могут получить люди:
Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение соцзащиты населения местных органов власти, местный ЦНАП, через уполномоченное лицо или через Дію.
Соответствующее заявление можно подать в структурное подразделение соцзащиты населения местных органов власти, местный ЦНАП, через уполномоченное лицо или через Дію.
Через приложение Дія можно оформить электронную справку внутренне перемещенного лица для детей и лиц, которых вы представляете.
Для этого нужно перейти в раздел Услуги и нажать Получить статус ВПО. Далее указать следующие данные:
Через несколько дней ваши справки ВПО должны появиться в Дії.
Выплата помощи производится на банковский счет (по стандарту IBAN), который получатель указал в заявлении о помощи.
Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Помощь оказывается ежемесячно с месяца обращения на весь период введения военного положения плюс один месяц после его прекращения или отмены.
Помощь выплачивается за полный месяц, независимо от даты обращения за ее предоставлением и даты прекращения или отмены военного положения.
— Я прошу всех, кто переехал из опасных населенных мест и нуждается в помощи, регистрироваться как внутренне перемещенные лица и обращаться за помощью.
Также я прошу тех, кому помощь не нужна, кто не потерял работу и может обеспечивать себя самостоятельно на новом месте, поступать, как велит совесть, — прокомментировала Марина Лазебная.
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