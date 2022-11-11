Экономия

Повышенная денежная помощь от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 ноября 2022, 09:00
Підвищена грошова допомога від ООН 13 тис. грн: хто та як може отримати
Фото: Pexels

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