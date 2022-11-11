Повышенная денежная помощь от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн

ООН вместе с Благотворительным фондом Право на защиту начали денежные выплаты украинцам. Они будут получать по 2200 грн в течение шести месяцев. Общая сумма пособия составляет 13 200 грн.

Новая помощь ООН предусмотрена для тех, кто не получал ранее выплат от международных организаций. Украинцы, которые регистрировались на денежную помощь до 1 сентября, получат выплату только за три месяца (6600 грн).

Кто может получить повышенную помощь от ООН

В первую очередь, помощь получат уязвимые категории украинцев, а также те, кто больше всего пострадал от войны:

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семьи (ВПЛ), которые были перемещены в течение последних 30 дней;

пострадавшие домохозяйства от внезапных обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи или средства к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.

Также помощь могут получить переселенцы, которые переместились более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние три месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

имеют двоих или более детей; в семье есть лица с инвалидностью; домохозяйство ведется одним лицом (супругом или женщиной); есть беременные женщины и женщины с детьми младше двух лет; имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.

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Как подать заявку на повышенную помощь от ООН

Подать заявку можно в Киеве, Киевской (Бровары, Ирпень, Буча), Харьковской и Черниговской областях. В Киевской области работает мобильная группа, еще две — в Черниговской области. Совсем скоро организация фонда начнет работу в Харьковской области и будет принимать заявки.

Адресы пунктов сбора данных можно узнать по ссылке.

Какие документы необходимы для повышенной помощи от ООН

При регистрации на денежную помощь от ООН должны присутствовать все члены семьи, пострадавшие и получающие пособие, с оригиналами документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты (карты есть єПідтримка не подходят);

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.

При регистрации предоставляется также номер телефона, на который будут производиться выплаты. Представители фонда могут провести небольшое интервью, информация будет конфиденциальной и занесена в базу Благотворительного фонда Право на защиту.

Раньше мы рассказывали о выплатах ВПЛ в ноябре: кто и когда получит.

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