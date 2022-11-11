Повышенная денежная помощь от ООН: кто и как может получить 13 тыс. грн

ООН вместе с Благотворительным фондом Право на защиту начали денежные выплаты украинцам. Они будут получать по 2200 грн в течение шести месяцев. Общая сумма пособия составляет 13 200 грн.
Новая помощь ООН предусмотрена для тех, кто не получал ранее выплат от международных организаций. Украинцы, которые регистрировались на денежную помощь до 1 сентября, получат выплату только за три месяца (6600 грн).
В первую очередь, помощь получат уязвимые категории украинцев, а также те, кто больше всего пострадал от войны:
Также помощь могут получить переселенцы, которые переместились более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние три месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
Подать заявку можно в Киеве, Киевской (Бровары, Ирпень, Буча), Харьковской и Черниговской областях. В Киевской области работает мобильная группа, еще две — в Черниговской области. Совсем скоро организация фонда начнет работу в Харьковской области и будет принимать заявки.
Адресы пунктов сбора данных можно узнать по ссылке.
При регистрации на денежную помощь от ООН должны присутствовать все члены семьи, пострадавшие и получающие пособие, с оригиналами документов:
При регистрации предоставляется также номер телефона, на который будут производиться выплаты. Представители фонда могут провести небольшое интервью, информация будет конфиденциальной и занесена в базу Благотворительного фонда Право на защиту.
Раньше мы рассказывали о выплатах ВПЛ в ноябре: кто и когда получит.
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