Выплаты ВПЛ в декабре: когда и кто сможет получить

С ноября вступило в силу постановление об открытии спецсчета для помощи украинцам на деоккупированных территориях и тем, кто был вынужден эвакуироваться.

Кто может получить выплаты ВПЛ и когда их можно будет получить — читай в материале.

Выплаты ВПЛ в декабре: сумма и кто сможет получить

Люди, проживающие на освобожденных территориях, будут получать гуманитарную и единовременную денежную помощь в размере 3 тыс. грн (на детей и инвалидов);

по 2 тыс. грн — на другие категории;

по 2 тыс. грн — эвакуированным жителям.

Выплаты будут поступать и выплачиваться Укрпочтой.

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Когда будут выплаты ВПЛ в декабре и что предполагает алгоритм получения

Местные власти в течение недели после деоккупации должны предоставить ОВА всю необходимую информацию. В ней должно содержаться количество лиц, проживавших на момент деоккупации, и необходимая сумма средств.

ОВА в течение нескольких дней должна передать эту информацию в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждают перечень деоккупированных населенных пунктов.

После утверждения Министерство переводит средства на счет Укрпочты.

Оператор почты в течение недели должен выплатить денежные средства тем людям, которые имеют право по законодательству на выплату для ВПЛ.

Укрпочта на основании информации Укрзалізниці за несколько дней до отправления специального эвакуационного поезда представляет Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины информацию о том, сколько человек выезжают и сумму средств.

После этого Министерство в течение нескольких дней со дня получения представления переводит средства почте, которая в течение недели производит выплаты ВПЛ.

Кроме этого, жителям деоккупированных территорий Министерство профинансирует гуманитарную помощь. В нее входят:

продукты;

вещи первой необходимости;

средства личной гигиены;

теплая одежда на период холодов.

Напомним, что украинских переселенцев поддерживает не только государство, но и благотворительные фонды и организации. Читай, как получить кэш-грант от Каритас-Киев.

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