Выплаты ВПЛ в декабре: когда и кто сможет получить

С ноября вступило в силу постановление об открытии спецсчета для помощи украинцам на деоккупированных территориях и тем, кто был вынужден эвакуироваться.
Кто может получить выплаты ВПЛ и когда их можно будет получить — читай в материале.
Выплаты будут поступать и выплачиваться Укрпочтой.
Напомним, что украинских переселенцев поддерживает не только государство, но и благотворительные фонды и организации. Читай, как получить кэш-грант от Каритас-Киев.
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