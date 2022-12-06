Виплати ВПО у грудні: коли будуть і хто зможе отримати

З листопада набрала чинності постанова про відкриття спецрахунку для допомоги українцям на деокупованих територіях і тим, хто був змушений евакуюватися.
Хто може отримати виплати ВПО і коли їх можна буде отримати — читай у матеріалі.
Виплати будуть надходити та виплачуватися Укрпоштою.
Нагадаємо, що українських переселенців підтримує не лише держава, а й благодійні фонди та організації. Читай, як отримати кеш-грант від Карітас-Київ.
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