Підвищена грошова допомога від ООН: хто та як може отримати 13 тис. грн

ООН разом з Благодійним фондом Право на захист почали грошові виплати для українців. Вони отримуватимуть по 2200 грн протягом шести місяців. Загальна сума допомоги складає 13 200 грн.
Нова допомога від ООН передбачена для тих, хто не отримував раніше виплат від міжнародних організацій. Українці, які реєструвався на грошову допомогу до 1 вересня, отримають гроші лише за три місяці (6600 грн).
Насамперед допомогу отримають вразливі категорії українців, а також ті, хто найбільше постраждав від війни:
Також допомогу можуть отримати переселенці, які перемістились більш як 30 днів тому та мають дохід, менший ніж 5400 грн на особу (за останні три місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:
Подати заявку можна в Києві, Київській (Бровари, Ірпінь, Буча), Харківській та Чернігівській областях. На Київщині працює мобільна група, ще дві — на Чернігівщині. Зовсім скоро організація фонду почне роботу на Харківщині та почне приймати заявки.
Адреси пунктів збору даних можна дізнатися за посиланням.
При реєстрації на грошову допомогу від ООН повинні бути присутні всі члени родини, які постраждали та отримуватимуть допомогу, з оригіналами документів:
Під час реєстрації надається також номер телефону, на який здійснюватимуться виплати. Представники фонду можуть провести невелике інтерв’ю, інформація буде конфіденційною та занесеною в базу Благодійного фонду Право на захист.
Раніше ми розповідали про виплати ВПО у листопаді: хто та коли отримає.
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