Фінансова допомога від французької організації Acted: хто та як може отримати виплати

Українцям продовжують допомагати міжнародні компанії та організації. Французька міжнародна неурядова організація Acted надає одноразову грошову допомогу переселенцям у Кропивницькому.
Acted надає грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу виплачують одним платежем, але на три місяці. Тобто на одну людину можна отримати 6660 грн.
Переселенці зможуть отримати виплати на картку Ощадбанку або через Укрпошту.
Переселенці зможуть отримати виплати на картку Ощадбанку або через Укрпошту.
Отримати виплати можуть:
Щоб зареєструватися у програмі допомоги від Acted, усі члени родини повинні мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, довідка про статус ВПО.
Заявку на отримання допомоги можна подати з 1 червня 2022 року. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію:
Українці можуть також отримати виплати через платформу єДопомога. Раніше ми розповідали про те, хто з пенсіонерів зможе отримати грошову допомогу через цю платформу.
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