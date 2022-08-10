Фінансова допомога від французької організації Acted: хто та як може отримати виплати

Українцям продовжують допомагати міжнародні компанії та організації. Французька міжнародна неурядова організація Acted надає одноразову грошову допомогу переселенцям у Кропивницькому.

Хто може отримати грошову допомогу від Acted

Acted надає грошову допомогу у розмірі 2220 грн на кожного члена родини. Допомогу виплачують одним платежем, але на три місяці. Тобто на одну людину можна отримати 6660 грн.

Переселенці зможуть отримати виплати на картку Ощадбанку або через Укрпошту.

Отримати виплати можуть:

родини без працездатних чоловіків, в яких жінка виконує роль годувальника;

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей;

одинокі люди похилого віку;

багатодітні родини;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

ВПО.

Як отримати допомогу від Acted

Щоб зареєструватися у програмі допомоги від Acted, усі члени родини повинні мати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, довідка про статус ВПО.

Читати на тему Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати Розповідаємо про нову грошову допомогу для українців та хто її може отримати.

Заявку на отримання допомоги можна подати з 1 червня 2022 року. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію:

+38095 365 6219;

+38093 609 9277;

+38099 636 8996;

+38099 144 3613.

Українці можуть також отримати виплати через платформу єДопомога. Раніше ми розповідали про те, хто з пенсіонерів зможе отримати грошову допомогу через цю платформу.

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