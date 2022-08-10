Финансовая помощь от французской организации Acted: кто и как может получить выплаты

Украинцам продолжают оказывать помощь международные компании и организации. Французская международная неправительственная организация Acted оказывает одноразовую денежную помощь переселенцам в Кропивницком.

Кто может получить денежную помощь от Acted

Acted предоставляет денежную помощь в размере 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивают одним платежом, но сразу на три месяца. То есть, на одного человека можно получить 6660 грн.

Переселенцы смогут получить выплаты на карту Ощадбанка или через Укрпочту.

Получить выплаты могут:

семьи без трудоспособных мужчин, в которых женщина является кормильцем;

одинокие матери или отцы, воспитывающие детей;

одинокие пожилые люди;

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

ВПЛ.

Как получить помощь от Acted

Чтобы зарегистрироваться в программе помощи Acted, все члены семьи должны иметь документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, справка о статусе ВПЛ.

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Заявку на получение помощи можно подать с 1 июня 2022 года. Для этого нужно позвонить на горячую линию:

+38 095 365 6219;

+38 093 609 9277;

+38 099 636 8996;

+38 099 144 3613.

Украинцы могут также получить выплаты через платформу єДопомога. Ранее мы рассказывали, кто из пенсионеров сможет получить денежную помощь через эту платформу.

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