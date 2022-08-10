Финансовая помощь от французской организации Acted: кто и как может получить выплаты

Украинцам продолжают оказывать помощь международные компании и организации. Французская международная неправительственная организация Acted оказывает одноразовую денежную помощь переселенцам в Кропивницком.
Acted предоставляет денежную помощь в размере 2220 грн на каждого члена семьи. Помощь выплачивают одним платежом, но сразу на три месяца. То есть, на одного человека можно получить 6660 грн.
Переселенцы смогут получить выплаты на карту Ощадбанка или через Укрпочту.
Переселенцы смогут получить выплаты на карту Ощадбанка или через Укрпочту.
Получить выплаты могут:
Чтобы зарегистрироваться в программе помощи Acted, все члены семьи должны иметь документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, справка о статусе ВПЛ.
Заявку на получение помощи можно подать с 1 июня 2022 года. Для этого нужно позвонить на горячую линию:
Украинцы могут также получить выплаты через платформу єДопомога. Ранее мы рассказывали, кто из пенсионеров сможет получить денежную помощь через эту платформу.
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