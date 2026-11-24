Долгожданная новая часть игры GTA от студии Rockstar Games, релиз которого состоялся в ноябре 2026 года, предлагает игрокам нелинейную развязку истории главных героев — Джейсона Дюваль и Люсии Каминос.

Сколько концовок в GTA 6

В GTA 6 предусмотрено много вариантов завершения сюжетной кампании. Еще перед релизом разработчики намекнули, что возможных финалов будет значительно больше двух.

Один из руководителей Rockstar North Роб Нельсон объяснил, что некоторые финалы отличаются незначительными деталями, тогда как другие приводят к совершенно разным событиям и даже меняют место, где будут финальные события.

Игровые издания уже насчитали девять концовок GTA 6. Однако пока нельзя утверждать, что существует четкое количество финалов.

Все концовки GTA 6: от худших к лучшим

Все известные концовки связаны с двумя основными сценариями: событиями на мосту и альтернативным финалом возле башни Джорджио в Вайс-Сити. На итоговую развязку влияют сразу четыре фактора:

уровень отношений между Джейсоном и Люсией;

криминальный профиль (Professional, Psycho или Irredeemable), который зависит от стиля прохождения: агрессивного или мирного;

семейный капитал;

ключевые выборы в финальных миссиях.

Плохие и секретные концовки GTA 6

Гибель главных героев (No Surrender). Если у Джейсона и Люсии крепкие отношения, нужно застрелить офицера Мендеса и выбрать No Surrender на мосту. Они погибнут от огня правоохранителей, а их сын окажется на попечении родственников. В аналогичном финале заусловии, что у Джейсона и Люсии были накопиены $2 млн, адвокат передает деньги родственникам героини. Таким образом Томас останется жить в более просторном и обеспеченном доме. Секретная концовка — сделка с Мендесом (Make a Deal). Если не стрелять в Мендеса и примерно через минуту согласиться на его предложение Take Deal, он вывезет Джейсона и Люсию в болота. Во время финальных титров появятся два черепа с пулевыми отверстиями, что указывает на гибель героев. При этом PC Gamer отмечает, что для получения этой концовок могут понадобиться дополнительные условия. В частности, есть предположение, что она недоступна персонажам с криминальным профилем Professional. Прыжок с моста (Swim for It + Don’t Exit). Чтобы получить эту концовку, герои должны иметь криминальный профиль Violent, Psycho или Irredeemable. Нужно застрелить Мендеса, выбрать Swim for It на мосту и не нажимать Exit, пока не закончится время на выбор. Тогда Джейсон выйдет из автомобиля с оружием в руках, Люсия останется внутри, а полиция откроет огонь и убьет обоих. Защитить Джейсона (Defend Jason). Если отношения между героями плохие, финальные события разворачиваются у подножия башни Джорджио. Полиция открывает огонь, Джейсон пытается защитить Люсию и получает ранение. Если героиня выберет Defend Jason и вступит в перестрелку с полицейскими, оба погибнут. Чтобы получить эту концовку, нужно иметь низкий уровень отношений, застрелить Мендеса и выбрать Defend Jason после ранения Джейсона. Люсия остается в живых, а Джейсон погибает (Stay Down). Если отношения между героями плохие, а Мендес застрелен, финальные события происходят у подножия башни Джорджио. Полиция открывает огонь и ранит Джейсона. Люсия может выбрать Stay Down и не оказывать сопротивления. Джейсон умирает, а Люсию арестовывают. После сделки со следствием она навещает сына Томаса в доме своей тети, а впоследствии возвращается к криминальной жизни.

Хорошие концовки (но не совсем)

Jason Escapes. Джейсон сбегает из башни Джорджио, а Люсию арестовывают. Она соглашается на сделку со следствием и живет вместе с сыном Томасом у своей тетки. Впоследствии Люсия находит возле дома сумку с деньгами, которую оставил Джейсон.Чтобы получить такую концовку, нужно накопить не менее $500 тыс., иметь низкий уровень отношений между героями, выбрать разрыв в начале миссии Protective Custody, не стрелять в Мендеса и согласиться на его предложение Take Deal примерно через минуту после начала разговора.

Swim for It. Люсия прыгает с моста в воду и сбегает, а Джейсон остается и попадает в тюрьму. Люсия соглашается на сделку со следствием, устраивается работать в заведение питания и впоследствии приводит сына Томаса на свидание с Джейсоном в тюрьме.Для получения этой концовки нужно застрелить Мендеса, на мосту выбрать Swim for It, а затем нажать Exit.

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Как получить лучшую концовку в GTA 6

Для получения такого финала нужно выполнить пять обязательных условий:

Максимально развить отношения. Шкала романтической связи между Джейсоном и Лусией должна достичь 4-го уровня — Hot Together. Накопить $2 млн на семейном счете до начала Protective Custody. Сохранить чистый криминальный профиль. Оба персонажа должны иметь рейтинг Professional, то есть не убивать мирных жителей и действовать скрытно там, где это возможно. Устранить Мендеса. В миссии Protective Custody необходимо сразу застрелить офицера Мендеса, не соглашаясь на переговоры. Выбрать прыжок с моста. В финале на мосту нажми Swim for It, а затем Exit. Благодаря чистому профилю оба выйдут без оружия. После этого Лусия сбежит вплавь, а Джейсон сдастся. Спустя два года героиня использует накопленные деньги, чтобы вытащить партнера из тюрьмы и начать новую жизнь всей семьей.

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Источник фото: Rockstar Games.

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