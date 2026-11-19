Студия Rockstar Games сегодня, 19 ноября, официально выпустила долгожданную игру Grand Theft Auto 6.

Читай, сколько потратили на GTA 6, сколько она стоит и какие минимальные и максимальные системные требования необходимы для комфортной игры – в материале.

GTA 6: сколько стоит

Разработчики предложили геймерам два варианта издания:

базовое, стоимость которого составляет 3499 гривен,

Ultimate Edition за 4299 гривен.

Владельцы расширенной версии получат стартовый набор для многопользовательской игры, эксклюзивную коллекцию премиального транспорта, оружия, одежды, а также уникальные опции полной кастомизации автомобилей и доступ к дополнительным сюжетным активностям и событиям, интегрированным в историю главных героев — Джейсона и Люсии.

Кроме того, за оформление покупки до 20 ноября все игроки гарантированно получат бонусный набор Vintage Vice City Pack с винтажным автомобилем Vapid Stanier 1955, дополнительным гаражом возле района Оушен-Бич и тематические прически.

Сколько потратили на GTA 6

Согласно финансовому отчету материнской компании, чистый производственный бюджет проекта, превысил отметку в 1 миллиард долларов.

Эта астрономическая сумма, в десять раз превышающая расходы на среднестатистическую AAA-игру, включает непосредственное создание открытого мира, маркетинг, дальнейшую техническую поддержку и интеграцию будущих онлайн-сервисов.

Глава Take-Two Штраус Зельник, как отмечает ITC, подтвердил, что полноценный релиз GTA 6 состоится без дополнительных задержек 19 ноября 2026 на консолях текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S, тогда как выход версии для ПК ожидается в начале 2027 года.

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Когда начали разработку GTA 6

Предварительная работа над проектом началась сразу после выхода Grand Theft Auto V. В 2015 году разработчики Rockstar ездили в Майами для изучения архитектуры, природы и атмосферы будущего игрового города.

Полномасштабное производство стартовало уже после релиза игры Red Dead Redemption 2 в 2018 году. К концу 2019-го окончательно сформировали сюжетную основу и концепцию главных героев.

Официально Rockstar Games подтвердила активную разработку зимой 2022 года.

Главные персонажи GTA 6

Сюжет видеоигры был построен вокруг криминального дуэта в стиле Бонни и Клайда, а также ряда других колоритных жителей штата Леонида.

Среди главных персонажей – Лусия Каминос, которая в начале сюжета выходит из тюрьмы. Девушка – амбициозная и решительная, а также имеет навыки рукопашного боя и кикбоксинга. Ее партнером является Джейсон Дюваль — бывший военный, пытавшийся начать новую жизнь, но втянувшийся в контрабанду наркотиков.

Особенности геймплея

Сюжетная кампания GTA 6 поделена на 5 основных разделов и насчитывает около 91-93 сюжетных миссий. Прохождение игры может продолжаться ориентировочно от 50 до 65 часов.

Особенности геймплея игры, в частности, состоит в том, что между главными персонажами можно переключаться в любой момент. Если они находятся рядом друг с другом, переход будет происходить без экранов загрузки.

Кроме того, на ход игры повлияет взаимодействие между Лусией и Джейсоном. Принятые действия и решения будут влиять на их связь, поскольку разработчики прописали четыре разных уровня их взаимодействия.

Также в миссиях можно будет отдавать партнеру базовые команды.

Будет ли GTA 6 на диске

Rockstar Games официально не подтверждали выход игры на физическом носителе в ближайшее время.

Минимальные и максимальные требования для GTA 6

Что касается будущих системных требований для ПК-версии, то для запуска игры на минимальных настройках в разрешении 1080p понадобится:

процессор уровня Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600,

от 16 до 32 ГБ оперативной памяти,

видеокарта класса NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 XT.

Для ультра-настроек в 4K с трассировкой лучей понадобится передовое железо с видеокартой RTX 4090 или RTX 5080 и высокоскоростным NVMe SSD-накопителем.

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Фото: PlayStation Store.

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