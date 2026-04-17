Metro 2039: дата выхода игры на все платформы и трейлер

Украинско-мальтийская студия 4A Games совместно с издателем Deep Silver официально представила следующую главу культовой постапокалиптической франшизы – Metro 2039.

События разворачиваются в 2039 году, четверть века спустя после ядерной войны и через три года после финала Metro Exodus. Мир игры погружает в мрачную реальность московского метро, ​​где все подземные фракции объединились под флагом Новорейха.

Metro 2039: дата выхода игры в Украине

Хотя точная дата релиза остается на уровне прогнозов, выход игры ожидается уже в ближайшую зиму. Проект планируется выпустить на PlayStation 5, Xbox Series S/X, а также для ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.

Новая часть серии обещает стать самым смелым и трудным проектом студии, поскольку ее концепция была коренным образом переосмыслена под влиянием полномасштабного вторжения России в Украину.

Возглавляет Новорейх бывший легендарный спартанец Гантер, превратившийся в тирана-фюрера. Вместо обещанного спасения общины оказались в ловушке пропаганды, дезинформации и жестокого гнета.

Игроки возьмут на себя роль Чужеземца — отшельника, вынужденного вернуться в тоннеле, чтобы противостоять собственным кошмарам и реальности тирании. Важной инновацией стало то, что главный герой теперь полностью озвучен, что должно усилить погружение в сюжет.

Креативный директор Андрей Шевченко отметил, что это история, рассказанная исключительно с украинской перспективы, хотя она остается частью вселенной Метро. Разработчики признаются, что работали в сверхсложных условиях — под ракетными атаками и с помощью генераторов, что только закалило коллектив и добавило игре мрачной глубины.

С технической стороны проект традиционно использует фирменный двигатель 4A Engine, который был существенно модернизирован. Основной упор программисты сделали на полной перестройке технологии трассировки лучей (Ray Tracing), чтобы обеспечить передовое качество освещения и высокую производительность.

Несмотря на разрыв многих связей со страной-агрессором, студия продолжает сотрудничество с автором оригинальных романов Дмитрием Глуховским. Разработчики подчеркнули его мужественную антивоенную позицию и отметили, что работали над сценарием вместе, объединены общими ценностями правды и свободы.

Metro 2039: трейлер видеоигры

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!