Мальдивы на Полесье и олени: куда поехать в Житомирской области с детьми и друзьями

С наступлением лета все чаще хочется вырваться из города поближе к природе — туда, где есть вода, лес и живописные виды. Поплавать в прохладном озере, позагорать на берегу реки или просто провести день на свежем воздухе, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

Для такого отдыха вовсе не обязательно тратить значительные средства на далекие путешествия. Немало интересных локаций для летних странствий можно найти на Житомирщине — неподалеку от дома и без лишних затрат.

Житомирская область скрывает в своих лесах, селах и карьерах десятки мест, способных удивить даже опытных путешественников. Здесь можно отдохнуть у бирюзовых озер, открыть для себя малоизвестные природные достопримечательности, прикоснуться к истории и увидеть пейзажи, которые легко спутать с популярными туристическими локациями за границей.

Окна собрали самые интересные места области, где можно поплавать, насладиться природой, открыть новые маршруты для путешествий выходного дня и просто отдохнуть от городской суеты.

Куда пойти на выходные в Житомире

Житомир имеет собственные уникальные локации, где можно провести время не менее интересно, чем в дальних поездках. Если ты раздумываешь, куда пойти в Житомире, обрати внимание на городские парки и смотровые площадки.

Один из таких примеров — Крошенский парк.

С 2016 года на месте заброшенной территории между переулком Прудным и улицей Покровской постепенно создают комфортное общественное пространство для отдыха.

Рядом протекает река, неподалеку расположен Соколовский карьер, а сама территория с каждым годом становится все уютнее для прогулок и семейного досуга.

В центре города гостей всегда ждет Замковая гора — одна из самых известных смотровых локаций Житомира.

Куда пойти в Житомире и куда поехать в Житомирской области / 3 Фотографии

Если ты хочешь пойти куда-то на природу в Житомире, именно отсюда открывается живописный вид на реку Тетерев, а многочисленные легенды о старинных подземных ходах добавляют этому месту особую атмосферу. Рядом расположена и колоритная Козья хата — одна из туристических визитных карточек города.

Впрочем, настоящая красота Житомира часто скрывается не только в известных туристических местах. Во время прогулок стоит обратить внимание на обычные дворы жилых домов.

Среди многоэтажек нередко можно увидеть ухоженные клумбы с розами, лилиями и бархатцами, созданные руками самих жителей.

Куда поехать: Житомирская область скрывает удивительные карьеры / 2 Фотографии

Именно такие детали формируют особый характер города и напоминают, что уют начинается с неравнодушия людей.

Де поплавать в Житомире: отдых у воды без выезда из города

Если на далекое путешествие нет времени, хорошей альтернативой станет Богунский карьер, расположенный примерно в 20 километрах от центра Житомира. Это место — настоящий топ, где можно отдохнуть в Житомире на природе, ведь за последние годы территорию здесь существенно обустроили зоной для комфортного отдыха.

На берегу появился чистый песок, удобный спуск к воде, лавочки, урны и детская площадка. Для любителей активного досуга обустроены пирс для прыжков и тарзанка, а в сезон рядом работают точки с уличной едой и напитками.

Благодаря сочетанию водоема, леса и обустроенной инфраструктуры Богунский карьер давно стал одним из самых популярных мест летнего отдыха для житомирян.

Впрочем, это не единственная локация для купания в городе. Среди популярных мест отдыха у воды также — Соколовский карьер, Малиновский карьер и городской Гидропарк.

Куда поехать на выходные в Житомирской области с детьми и друзьями

Житомирская область богата местами, которые легко спутать с популярными курортами за границей. Это идеальное направление, если вы планируете, куда поехать на выходные в Житомирской области всей компанией.

Куда поехать летом: карьер с красной водой

Если ищете одну из самых необычных локаций Житомирщины, стоит отправиться в Иршанск. Примерно в 80 километрах от Житомира, на территории Хорошевской общины, расположены знаменитые Красные озера — искусственные водоемы, образовавшиеся на месте добычи титановых руд.

Именно благодаря особому минеральному составу вода здесь имеет необычный красноватый оттенок. Купаться в озерах не рекомендуют, поэтому эта локация больше подходит для прогулок, фотосессий и знакомства с необычными пейзажами.

Пейзажи здесь настолько необычные, что местами напоминают кадры из фантастических фильмов. Добраться до озер можно на автомобиле чуть более чем за час или на рейсовом автобусе, а последнюю часть маршрута пройти пешком.

Главная особенность этой локации — ее уникальный вид. Поэтому если ищете место для эффектных фото и новых впечатлений, Красные озера точно заслуживают внимания.

Житомирские Мальдивы: Дружбовский карьер Кварц

Одно из самых известных мест для летнего отдыха на Житомирщине — Дружбовский карьер Кварц. Не зря его называют житомирскими Мальдивами: здесь путешественников ждут насыщенно-бирюзовая вода и светлые песчаные склоны, которые создают необычный для Полесья пейзаж.

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Локация в последние годы стала чрезвычайно популярной среди туристов и фотографов. Благодаря сочетанию прозрачной воды и белых песков карьер действительно напоминает кадры из курортных открыток.

Сейчас промышленные работы здесь не ведутся, поэтому территория открыта для посетителей. А еще это путешествие легко совместить с посещением других интересных мест. Примерно в получасе езды отсюда расположено загадочное Каменное село — одна из самых известных природных достопримечательностей Житомирщины.

Есть и менее известная альтернатива для тех, кто ищет покоя. Рядом находится Дибровский карьер с прозрачной водой и значительно меньшим количеством отдыхающих. Это хороший вариант для тех, кто хочет насладиться природой без толп и туристического шума, выбирая, куда поехать на выходные в Житомирской области.

Голубые озера и Озеро-кит

В 28 километрах от Житомира, неподалеку от Кмитова и Великих Кошарищ, расположена сеть Голубых озер. Они образовались на месте бывшего буроугольного карьера и сегодня считаются одной из самых популярных природных локаций области.

Самый большой водоем имеет продолговатую форму, а прозрачность воды поражает настолько, что в солнечную погоду можно разглядеть дно у берега. Максимальная глубина озера достигает около 43 метров.

Сюда часто приезжают с палатками, устраивают пикники, рыбачат или просто отдыхают на берегу. Благодаря значительной глубине вода даже в жаркие дни остается прохладной, что делает это место особенно привлекательным для летнего отдыха. Кстати, еще одно Голубое озеро расположено на севере Житомирщины, неподалеку от Овруча.

Для тех, кто ищет более уединенные маршруты, стоит обратить внимание на Скифское озеро возле села Левков, которое местные жители называют Озером-китом.

Куда поехать в Житомирской области с детьми / 4 Фотографии

Если посмотреть на водоем с высоты, его очертания действительно напоминают огромного кита. Добраться сюда можно пешком — от конечной автобусной остановки через лес ведет живописный маршрут длиной около двух километров. Дорога проходит вдоль реки Тетерев и сама по себе может стать приятной частью путешествия.

На озере есть небольшой островок с деревянным мостиком, обустроенные места для отдыха и домик на берегу. По преданиям, когда-то в этой местности находили скифские артефакты, откуда и происходит название водоема. Сегодня это тихое и атмосферное место, где можно отдохнуть от городского шума и побыть наедине с природой.

Отдых на природе: дикие леса и места силы

Тем, кто хочет сбежать от городского шума и побыть наедине с природой, стоит отправиться на север Житомирщины. Полесский природный заповедник и Словечанско-Овручский кряж относятся к интереснейшим природным территориям области, где ландшафты сохранились почти в первозданном виде. Если ты решаешь, куда поехать в Житомирской области для полной перезагрузки, то Полесье станет лучшим выбором.

Добраться сюда можно из Овруча на автобусе до села Селезовка. На десятки километров вокруг — леса, болота и почти полное отсутствие крупных населенных пунктов и оживленных автомагистралей. Именно поэтому этот край считается одним из самых малолюдных и природно сохранившихся в Украине.

Здесь можно познакомиться с древним полесским ремеслом бортничества — традиционным способом добычи меда из дупел и специально обустроенных колод в лесу. Для туристов также доступны экскурсии и отдых в гостевом доме у старинной водяной мельницы. Правда, о визите стоит договариваться заранее.

Еще одна интересная природная локация — заказник Дедово озеро. Это уникальный болотный массив с характерной для Полесья экосистемой. Из-за особых природных условий сосны и березы здесь растут очень медленно и даже спустя многие десятилетия остаются невысокими.

Под ногами простираются заросли клюквы и мягкие ковры сфагнового мха, которые местами достигают нескольких десятков сантиметров в толщину. Это место особенно понравится любителям экотуризма, пеших прогулок и наблюдения за дикой природой.

Маленькая Европа и живая история

Если хочется разнообразить отдых культурными впечатлениями, стоит обратить внимание на менее известные, но не менее интересные локации Житомирщины. Одна из них — поселок Марьяновка, расположенный менее чем в 70 километрах от Житомира.

Куда поехать в Житомирской области по всей семье / 3 Фотографии

Это прекрасное место, куда можно поехать в Житомирской области с детьми, ведь в местном парке жители собственноручно создали коллекцию копий известных мировых достопримечательностей.

Здесь можно увидеть Эйфелеву башню, Статую Свободы, египетского Сфинкса у пирамиды и другие необычные объекты, которые делают прогулку особенно интересной. Вечером композиции подсвечиваются, а в центре парка работает музыкальный фонтан.

Неподалеку расположен лесхоз, где обитают пятнистые олени. Посетители могут понаблюдать за животными вблизи, а иногда даже покормить их.

Почувствовать атмосферу украинского Полесья можно в селе Савлуки. Здесь сестры Надежда и Галина Романчук отреставрировали старую родительскую хату и превратили ее в музей традиционного быта.

В доме хранятся старинные вышиванки, предметы домашнего обихода, рабочий ткацкий станок и другие аутентичные вещи, которые знакомят посетителей с жизнью полесского села прошлых поколений. Атмосфера здесь настолько особенная, что кажется, будто время действительно остановилось.

Еще одна узнаваемая туристическая локация области — Остров любви в Старом Солотвине. Небольшой деревянный домик на крошечном острове посреди реки Коднянки давно стал одним из символов Житомирщины и любимым местом для фотосессий, романтических прогулок и отдыха на природе.

Житомирщина поражает разнообразием: здесь есть бирюзовые карьеры, лесные озера, дикие полесские ландшафты, аутентичные музеи и атмосферные городские пространства. Поэтому выбирай маршрут по душе, ведь вариантов, куда поехать в Житомирской области для новых впечатлений, найдется немало.

Ранее мы рассказывали все о городе Житомир: где находится, как добраться и что посмотреть.

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