Отдых в Житомирской области: чем поразит тебя этот регион

Отдых в Житомирской области может стать для тебя огромным открытием. Этот регион имеет много живописных мест, которые точно нужно увидеть. Читай в материале, что посмотреть в Житомирской области.

Отдых в Житомирской области: что посмотреть

Замок Радомышль

Этот замок был основан в 1612 году. Ранее на этом месте была бумажная мануфактура, снабжавшая бумагой Киево-Печерскую лавру. Довольно долго это был центр книгопечатания в Украине. После 19 века производство остановили, а здание начало приходить в упадок.

Но в 2007 году здание начали обновлять и создали культурно-исторический комплекс. Здесь можно увидеть Музей украинской домашней иконы, посетить выставку и послушать камерные концерты.

Коростышевский каньон

Коростышевский каньон берет свои корни с конца 19 века. Тогда карьер играл важную роль в промышленности и активно использовался вплоть до середины прошлого столетия.

Когда добывающие работы прекратились, на месте бывшего карьера начала скапливаться вода. Благодаря естественным процессам, в частности, осадкам, образовалось живописное озеро, которое впоследствии стало центральной частью каньона.

Сейчас это одна из самых известных природных достопримечательностей Житомирской области. Его привлекательность состоит в живописных пейзажах и разных активностях.

Дружбовский карьер

Дружбовский карьер сначала появился как место интенсивной добычи строительных материалов — преимущественно песка и гравия. Со временем карьер исчерпал свое промышленное значение и был заброшен.

Постепенно, благодаря естественному заполнению водой, на его территории сформировалось искусственное озеро с удивительно чистой бирюзовой водой. Этот водоем стал привлекать людей благодаря своей эстетической привлекательности и уникальному ландшафту.

Каменное село

Каменное село — это неповторимый геологический заказник, расположенный вблизи села Рудня-Замысловская в Житомирской области. Эта природная достопримечательность поражает своим видом: среди леса разбросаны массивные валуны самых разных форм. Из-за своей атмосферы Каминное село часто называют “украинским Стоунхенджем”.

О происхождении этих каменных образований существует несколько гипотез. Самая популярная легенда объясняет их появление как результат движения ледника примерно 20 тысяч лет назад.

Но учёные опровергают эту версию, поскольку на территории заказника нет доказательств ледникового воздействия. Другое предположение утверждает, что камни — это остатки древних гор, однако и эта теория не получила достаточной научной поддержки.

Наиболее обоснованным считается мнение, что Каменное село сформировалась вследствие естественного выветривания и размывания скал, входящих в состав Украинского кристаллического щита.

Музей космонавтики имени Сергея Королева (Житомир)

Это уникальный музей, посвященный выдающемуся ученому и конструкторам космической техники. Здесь можно увидеть настоящие космические капсулы, скафандры и интерактивные экспозиции.

Тетеревские скалы

Этот скальный массив на реке Тетеров расположен вблизи Житомира. Массив считают идеальным местом для скалолазания, прогулок и фотосессий.

Также предлагаем посетить село Валки. Там есть живописное водохранилище, где можно встретить непревзойденные закаты Солнца.

А рядом есть маленькая пустыня с невероятно красивым песком. Здесь можно пофотографироваться или прокатиться на квадроциклах.

Если у тебя есть ограниченное количество средств, то ранее мы рассказывали о бюджетном и безопасном отдыхе в Украине.

Главное фото: SEO-специалист сайта Вікна Елена Макаренко

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