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В заповеднике Древлянский в Житомирской области после обстрела 4 суток тушили пожар: детали

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 июня 2026, 11:00 2 мин.
ГСЧС потушила масштабный пожар на севере области

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