В заповеднике Древлянский в Житомирской области после обстрела 4 суток тушили пожар: детали

Четыре дня изнурительной работы, дыма и огня завершились победой спасателей. На севере области, на территории природного заповедника Древлянский, наконец-то полностью ликвидировали масштабный лесной пожар. Лес вспыхнул не сам по себе — возгорание стало очередным последствием российских обстрелов. Об этом пишет ГСЧС Украины.

25 гектаров в огне: как погода усложнила тушение лесного пожара

Укротить стихию оказалось крайне сложной задачей. Из-за сильного порывистого ветра пламя буквально перекидывалось по деревьям и сухостою, очень быстро расползшись на площадь около 25 гектаров.

Ситуация требовала молниеносных решений, чтобы огонь не пошел дальше вглубь заповедника.

Тушили пожар в заповеднике Древлянский совместными усилиями. Бойцы ГСЧС отбивали пламя по самой кромке огня, наступая с восточного и южного флангов.

Тем временем работники лесоохранного предприятия работали на опережение: с помощью тяжелой техники они пропахивали минерализованные полосы (земляные траншеи), чтобы физически отрезать огню путь для дальнейшего распространения.

Чтобы контролировать ситуацию и видеть общую картину масштаба, с неба за операцией следили дроны. Воздушная разведка помогала оперативно координировать действия людей на земле и направлять технику в самые горячие точки.

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Последствия атаки РФ для природного фонда

В целом эта битва за лес длилась почти сто часов. Чтобы спасти заповедник, объединили усилия около сорока специалистов — огнеборцев и лесников. На месте бесперебойно работали 10 единиц спецтехники.

На данный момент огонь полностью укрощен, однако последствия вражеского удара по экологии и природному фонду специалистам еще придется детально оценивать.

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