Куда пойти с детьми в Житомире летом: маршрут для активного отдыха

Воздух уже не просто теплый — он пахнет скошенной травой, клубничным мороженым и детским: “Ма-а-ам, ну еще пять минут!”. В Житомире есть немало локаций, где можно провести летний день с детьми: побегать сквозь струи фонтана, покормить животных, прогуляться по старому парку, покататься на аттракционах или завершить вечер у воды.

Окна собрали маршрут по местам, которые пригодятся родителям в июне, июле и августе.

Сквер на Маликова: Житомирский Бруклин и водяной драйв

Если твой ребенок не представляет прогулки без роликов, самоката или скейта — вам сюда. Сквер на Маликова давно стал одним из самых удобных мест для активного детского отдыха в Житомире. Это островок современного городского пространства посреди спального района, где можно кататься, бегать, играть и не слышать на каждом шагу знакомое: “Не ходи по газону”.

Здесь есть всё для летнего дня на улице. Младшие дети оттачивают маневры на ровных дорожках, старшие играют в футбол на современном поле рядом, а в жару главной точкой притяжения становится пешеходный мини-фонтан. Дети пробегают сквозь струи воды, бьющие прямо из-под земли, и на несколько минут сквер превращается в территорию сплошного визга и счастья.

Добавьте к этому большую детскую площадку, где можно зависнуть на полдня, — и имеете локацию, где ребенок выплескивает энергию, а родители наконец-то могут выдохнуть с чашкой холодного кофе. Здесь действительно легко провести не один час и не пожалеть об этом.

Зооуголок Агроуниверситета: селфи с павлином и сеанс эко-терапии

Когда хочется сбежать от городского шума, не обязательно ехать за сотни километров. Учебная экоферма Полесского национального университета — место, где дети могут увидеть животных вблизи и на несколько часов забыть об экранах гаджетов.

Здесь царит атмосфера уютного двора, где животные кажутся почти соседями: важные павлины распускают хвосты, козы и козлята тянутся к посетителям, декоративные куры и овцы создают ощущение маленькой фермы посреди города.

Можно взять с собой яблоки или морковь, но правила кормления животных лучше уточнить на месте. Для ребенка возможность увидеть павлина вблизи или угостить козленка с разрешения работников — маленькое событие, о котором он еще долго будет рассказывать друзьям.

Парк барона Шодуара: легенды под кронами вековых деревьев

Дальше маршрут ведет в сердце города. Летом парк Шодуара превращается в большое зеленое убежище от жары: благодаря густой тени деревьев и близости реки здесь часто прохладнее, чем на городских улицах.

Это место имеет свою историю. Когда-то барон де Шодуар высаживал здесь редкие растения из разных уголков мира, а сегодня парк остается одной из самых атмосферных локаций Житомира для прогулок с детьми.

Отдельный пункт маршрута — подвесной мост с видом на Тетерев и зеленые склоны. Это одна из самых атмосферных точек парка и хорошая возможность увидеть город с другого ракурса.

После этого можно спуститься по лестнице вниз, найти тихие тропинки и на час почувствовать себя исследователями городских джунглей.

Аттракционы и речной релакс: колесо обозрения и катамараны

Ну и какое же лето без адреналина? Зона аттракционов — это кульминация дня. Когда солнце начинает садиться, воздух наполняется ароматом сладкой ваты и попкорна, а возле каруселей собирается все больше детей и родителей.

Обязательный ритуал — колесо обозрения. Подняться на самый верх, увидеть Житомир как на ладони и загадать желание на лето — маленькое приключение, которое дети точно запомнят. В какой-то момент кажется, будто летишь над скалистым берегом, и это ощущение полета не заменит ни один гаджет.

Когда драйва на каруселях окажется слишком много, спускайтесь к набережной. Река Тетерев зовет к более спокойному отдыху: взять катамаран и отправиться в небольшое путешествие по воде.

Тишина, легкий бриз и вид на скалы с середины реки — хорошее завершение насыщенного выходного. Житомир может быть городом-курортом, если знать, куда идти. Этот маршрут объединяет все: водные развлечения на Маликова, знакомство с животными в агроуниверситете, историю парка Шодуара и речной релакс на катамаранах.

Фото в материале: Юлия Хоменко.

