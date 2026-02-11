Поминальные субботы 2026: Точные даты и что нужно знать о родительских днях

Православная церковь установила особые дни поминовения — родительские субботы. Они называются родительскими, потому что в первую очередь в них вспоминают самых родных — родителей и близких людей, однако в эти дни молятся не только за родственников, но и за всех умерших.

Когда в 2026 году родительские субботы по старому и новому церковному календарю — рассказываем в материале.

Поминальные субботы в 2026 году

В 2026 году особые поминальные субботы приходятся на такие даты:

14 февраля — Мясопустная родительская суббота (Вселенская). Это первая поминальная суббота перед Великим постом, когда молятся за всех умерших.

— Мясопустная родительская суббота (Вселенская). Это первая поминальная суббота перед Великим постом, когда молятся за всех умерших. 7 марта — суббота второй недели Великого поста. В этот день традиционно поминают родственников и близких, которых уже нет рядом.

— суббота второй недели Великого поста. В этот день традиционно поминают родственников и близких, которых уже нет рядом. 14 марта — суббота третьей недели Великого поста.

— суббота третьей недели Великого поста. 21 марта — суббота четвертой недели Великого поста.

— суббота четвертой недели Великого поста. 30 мая — Троицкая родительская суббота (Вселенская).

— Троицкая родительская суббота (Вселенская). 24 октября — Дмитриевская родительская суббота. Она связана с памятью святого Димитрия и почитанием всех усопших.

— Дмитриевская родительская суббота. Она связана с памятью святого Димитрия и почитанием всех усопших. 28 ноября — поминовение всех, кто погиб от голода в Украине. Это день памяти жертв Голодомора и других трагедий.

Праздники, даты которых являются “плавающими” — Пасха, Троица — не претерпели изменений с переходом на новый церковный календарь, то есть их даты определяются по тому же алгоритму.

Таким образом, родительские субботы, связанные с Великим постом и Троицей, почитаются одинаково по старому и новому церковному календарю.

Дмитриевская родительская суббота по старому церковному календарю приходится на 7 ноября.

Вселенские поминальные субботы в 2026 году — в чем их особенность

В 2026 году православная церковь отмечает две Вселенские родительские субботы: Мясопустную — 14 февраля и Троицкую — 30 мая.

В эти дни верующие собираются на Литургию, чтобы совместно помолиться за всех умерших — родственников и незнакомых, взрослых и детей.

Поминальные службы обычно начинаются вечерней в пятницу, а самое важное поминовение происходит на Литургии утром в субботу, после которой служится общая панихида.

На панихиду в храм приносят свечи, поминальные блюда, иногда цветы, однако главное не то, что принесено, а искренняя молитва за умерших и память о них.

В целом, если нет возможности пойти в церковь, молиться можно и дома: читать молитвы за умерших, ставить свечи и по-доброму вспоминать родственников.

