Поминальні суботи 2026: точні дати і що потрібно знати про батьківські дні

Православна церква встановила особливі дні поминання — батьківські суботи. Вони називаються батьківськими, тому що в першу чергу в них згадують найрідніших — батьків та близьких людей, але в ці дні моляться не лише за родичів, а й за всіх померлих.

Коли у 2026 році батьківські суботи за старим та новим церковним календарем — розказуємо у матеріалі.

Поминальні суботи в 2026 році

У 2026 році особливі поминальні суботи припадають на такі дати:

14 лютого — М’ясопусна батьківська субота (Вселенська). Це перша поминальна субота перед Великим постом, коли моляться за всіх померлих.

— М’ясопусна батьківська субота (Вселенська). Це перша поминальна субота перед Великим постом, коли моляться за всіх померлих. 7 березня — субота другого тижня Великого посту. У цей день традиційно поминають родичів і близьких, яких вже немає поруч.

— субота другого тижня Великого посту. У цей день традиційно поминають родичів і близьких, яких вже немає поруч. 14 березня — субота третього тижня Великого посту.

— субота третього тижня Великого посту. 21 березня — субота четвертого тижня Великого посту.

— субота четвертого тижня Великого посту. 30 травня — Троїцька батьківська субота (Вселенська).

— Троїцька батьківська субота (Вселенська). 24 жовтня — Дмитрівська батьківська субота. Вона пов’язана з пам’яттю святого Дмитрія та шануванням усіх спочилих.

— Дмитрівська батьківська субота. Вона пов’язана з пам’яттю святого Дмитрія та шануванням усіх спочилих. 28 листопада — поминання всіх, хто загинув від голоду в Україні. Це день пам’яті жертв Голодомору та інших трагедій.

Свята, дати яких є “плаваючими” — Великдень, Трійця — не зазнали змін з переходом на новий церковний календар, тобто їхні дати визначаються за тим самим алгоритмом.

Тож прив’язані до Великого Посту та Трійці батьківські суботи вшановуються однаково за старим і новим церковним календарем.

Дмитрівська батьківська субота за старим церковним календарем припадає на 7 листопада.

Вселенські поминальні суботи в 2026 році — в чому їхня особливість

У 2026 році православна церква відзначає дві Вселенські батьківські суботи: М’ясопусну — 14 лютого і Троїцьку — 30 травня.

У ці дні віряни збираються на Літургію, щоб спільно помолитися за всіх померлих — родичів і незнайомих, дорослих і дітей.

Поминальні служби зазвичай починаються вечірньою в п’ятницю, а найважливіше поминання відбувається на Літургії вранці в суботу, після якої служиться загальна панахида.

На панахиду в храм приносять свічки, поминальні страви, іноді квіти, але головне не те, що принесено, а щира молитва за померлих і пам’ять про них.

Загалом, якщо немає можливості піти до церкви, молитися можна й вдома: читати молитви за померлих, ставити свічки і тепло згадувати родичів.

