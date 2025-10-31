Великий піст 2026: коли починається та що не можна їсти у цей період

Великий піст — найголовніший піст у християнських конфесіях. Він триває протягом семи тижнів та має на меті підготуватися до святкування Великодня. Ідея полягає у наслідуванні прикладу Ісуса Христа, який провів 40 днів у пустелі в пості та молитві. Це найдовший піст у християнській традиції.

Коли Великий піст у 2026 році

Дата Великого посту щороку різна та залежить від дати Великодня. У 2026 році це свято припадає на 12 квітня, а Великий піст у православних і греко-католиків почнеться з 23 лютого 2026 року і триватиме по 11 квітня 2026 року.

Що не можна їсти у Великий піст

З початком Великого посту віряни змінюють свій раціон.

Найсуворішими вважаються перші чотири дні та Страсна седмиця — останній тиждень посту.

У перший день посту, Чистий понеділок, не можна їсти взагалі нічого. Це ж правило стосується й Великої п’ятниці — останньої п’ятниці перед Великоднем.

В інший час постування харчування проходить за певним графіком: понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння. Тобто дозволено пити воду й компоти та їсти хліб, фрукти, овочі.

У вівторок та четвер можна їсти гарячу їжу без олії й лише ввечері, а в суботу та неділю дозволені певні послаблення — наприклад, гаряча їжа з олією.

Під час посту заборонено вживати продукти тваринного походження. Серед них:

М’ясо.

Риба.

Яйця.

Молоко.

Також не можна їсти більш як один раз на день, вживати алкогольні напої та курити.

Що дозволено їсти у Великий піст

Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. До них належать: фрукти, овочі та сухофрукти. Також можна їсти соління, наприклад, квашену капусту, солоні та мариновані огірки.

До списку дозволених продуктів під час посту також належать сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, кисіль та каші на воді.

