Великий піст 2026: коли починається та що не можна їсти у цей період

Великий піст — найголовніший піст у християнських конфесіях. Він триває протягом семи тижнів та має на меті підготуватися до святкування Великодня. Ідея полягає у наслідуванні прикладу Ісуса Христа, який провів 40 днів у пустелі в пості та молитві. Це найдовший піст у християнській традиції.
Коли Великий піст у 2026 році
Дата Великого посту щороку різна та залежить від дати Великодня. У 2026 році це свято припадає на 12 квітня, а Великий піст у православних і греко-католиків почнеться з 23 лютого 2026 року і триватиме по 11 квітня 2026 року.
Що не можна їсти у Великий піст
З початком Великого посту віряни змінюють свій раціон.
Найсуворішими вважаються перші чотири дні та Страсна седмиця — останній тиждень посту.
У перший день посту, Чистий понеділок, не можна їсти взагалі нічого. Це ж правило стосується й Великої п’ятниці — останньої п’ятниці перед Великоднем.
В інший час постування харчування проходить за певним графіком: понеділок, середа, п’ятниця — сухоїдіння. Тобто дозволено пити воду й компоти та їсти хліб, фрукти, овочі.
У вівторок та четвер можна їсти гарячу їжу без олії й лише ввечері, а в суботу та неділю дозволені певні послаблення — наприклад, гаряча їжа з олією.
Під час посту заборонено вживати продукти тваринного походження. Серед них:
- М’ясо.
- Риба.
- Яйця.
- Молоко.
Також не можна їсти більш як один раз на день, вживати алкогольні напої та курити.
Що дозволено їсти у Великий піст
Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. До них належать: фрукти, овочі та сухофрукти. Також можна їсти соління, наприклад, квашену капусту, солоні та мариновані огірки.
До списку дозволених продуктів під час посту також належать сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, кисіль та каші на воді.
А ще ми розповідали, чим відрізняється католицька віра від православної.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!