Великдень у 2026 році — коли святкують православні й католики, та чому у різні дати

Великдень — це одне з найважливіших християнських свят, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа. Історично склалося, що дата Великодня не є сталою, вона традиційно рухається у певних межах.

Коли прийде Великдень 2026 року — дата для католиків і православних, та дещо цікавого з історії свята — у матеріалі.

Православний і католицький Великдень — історія дати

Свято Великодня має дуже давню історію, тісно переплетену як із християнською традицією, так і з давньою юдейською.

Цікаво, що спочатку Великдень святкували саме разом з юдейською Пасхою, яка відзначалася 14 числа місяця нісан за єврейським календарем.

Але згодом християнська церква вирішила встановити власну систему обчислення, щоб підкреслити відмінність між юдейською та християнською традиціями.

У 325 році на Першому Вселенському соборі в Нікеї ухвалили рішення: Великдень святкуватимуть у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення.

Великдень 2026 — дата у католиків та православних

Весняним рівноденням в церковних розрахунках вважається дата 21 березня, а повний місяць — це не астрономічне явище, а так званий церковний місяць, який розраховують за спеціальними таблицями.

Католики при цьому почали користуватися Григоріанським календарем, а православна церква — здебільшого Юліанським календарем. Відтоді:

Великдень може припадати:

на період з 22 березня по 25 квітня — за Григоріанським календарем у католиків;

з 4 квітня по 8 травня — за Юліанським календарем у православних.

Оскільки Юліанський календар відстає від Григоріанського на 13 днів, дати Пасхи можуть суттєво відрізнятися. Інколи трапляється, що дати свята збігаються, але зазвичай католицький Великдень приходить раніше.

Великдень у 2026 році святкуємо 5 квітня за католицькою традицією та 12 квітня за православною.

Та різниця у датах не змінює суті свята. Великдень об’єднує вірою у перемогу життя над смертю, добра — над злом, єднання — над роз’єднаністю.

