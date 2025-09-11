Пасха в 2026 году — когда празднуют православные и католики, и почему в разные даты

Пасха — один из важнейших христианских праздников, символизирующий Воскресение Иисуса Христа. Исторически сложилось, что дата Пасхи не постоянна, она традиционно движется в определенных пределах.

Когда придет Пасха 2026 года — дата для католиков и православных, и кое-что интересное из истории праздника — в материале.

Православная и католическая Пасха — история даты

Праздник Пасхи имеет очень давнюю историю, тесно переплетенную как с христианской традицией, так и с древней иудейской.

Интересно, что первоначально Пасху праздновали именно вместе с иудейской Пасхой, которая отмечалась 14 числа месяца нисан по еврейскому календарю.

Но впоследствии христианская церковь решила установить собственную систему исчисления, чтобы подчеркнуть разницу между иудейской и христианской традициями.

В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее приняли решение: Пасху будут праздновать в первое воскресенье после первого полного месяца после весеннего равноденствия.

Пасха 2026 — дата у католиков и православных

Весенним равноденствием в церковных расчетах считается дата 21 марта, а полнолуние — это не астрономическое явление, а так называемая церковная луна, которую рассчитывают по специальным таблицам. Католики при этом стали пользоваться Григорианским календарем, а православная церковь — в основном Юлианским календарем. С тех пор: Пасха может приходиться: на период с 22 марта по 25 апреля — по Григорианскому календарю у католиков;

с 4 апреля по 8 мая — по Юлианскому календарю у православных. Поскольку Юлианский календарь отстает от Григорианского на 13 дней, даты Пасхи могут существенно отличаться. Иногда бывает, что даты праздника совпадают, но обычно католическая Пасха приходит раньше. Пасху в 2026 году празднуем 5 апреля по католической традиции и 12 апреля по православной. Но разница в датах не изменяет сути праздника. Пасха объединяет верой в победу жизни над смертью, добра — над злом, единения — над разобщенностью. Узнай также: выходные на Пасху 2025: будут ли праздничные дни у украинцев рабочими.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!