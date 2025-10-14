День ангела Назара: дата по церковному календарю и поздравления от всей души

Когда Назар празднует свой День ангела и что известно о значении имени и характере именинника — в материале.

День ангела Назара по старому и новому церковному календарю

По православному церковному календарю Назар празднует именины несколько раз в году, в зависимости от святых, в честь которых он назван.

Наиболее известная дата — 14 октября, это день памяти святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Кельсия.

Все они пострадали за веру в Иисуса Христа в первом веке. Согласно церковным преданиям, Назарий был епископом в Италии, который вместе со своими сподвижниками был казнён за проповедь христианства.

Существуют также другие даты, когда почитаются святые с именем Назар — 4 июня, 26 ноября по новому церковному календарю.

Соответственно, по старому церковному календарю это 22 мая, 1 октября, 13 ноября.

Какое значение имеет имя Назар

Имя переводится с древнееврейского как посвящённый Богу, святой или тот, кто оберегает.

Таким образом, Назар воспринимается как человек с определённой внутренней чистотой и ответственностью. В старину это имя также ассоциировалось с бдительностью и осторожностью — ведь тот, кто оберегает, должен быть ещё и внимательным.

Какой характер у человека с именем Назар

Назаров описывают как людей, которые сочетают внутреннюю силу с чувствительностью.

Они могут быть серьёзными и ответственными, часто ощущают призвание помогать другим.

Такой мужчина может иметь мягкий, приятный характер: он не стремится выделяться ради внимания, но всегда ценит настоящие, искренние отношения.

Иногда Назар немного замкнут, он много думает и анализирует, но близкие люди видят, что за внешним спокойствием скрыт большой внутренний мир.

Поздравления с Днем ангела Назара

Поздравляю з Днем ангела! Пусть счастье будет твоим постоянным спутником, а каждое утро начинается с улыбки и спокойных новостей!

***

Назар, пусть твой ангел подарит тебе день, полный чудес! Лови позитив, радуйся каждому мгновению и иди по жизни с лёгкостью!

***

Друг, с Днем ангела! Желаю тебе мира в душе, искренних друзей рядом и бесконечной радости сегодня и всегда!

***

Дорогой, поздравляю с праздником! Пусть твой ангел всегда ведёт тебя правильным путём, а каждый день дарит вдохновение и тепло.

