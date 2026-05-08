Гороскоп на выходные 9-10 мая 2026: когда планы меняются, интуиция правильно ведёт вперёд

Выходные 9–10 мая 2026 года пройдут под знаком сильных эмоций и неожиданных перемен.

В субботу Луна соединится с Плутоном, поэтому многие люди могут острее реагировать на слова и события, возвращаться к важным внутренним темам или переживать моменты переосмысления.

В то же время гармоничные аспекты Луны с Ураном и Нептуном усилят интуицию, творчество и желание вырваться из повседневности.

В воскресенье Солнце образует благоприятный аспект с Юпитером — это даст оптимизм и усилит веру в себя.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Овен (21 марта — 19 апреля)

Выходные для Овнов будут активными и немного непредсказуемыми. Появится желание движения, общения и новых впечатлений. В разговорах возможны резкие моменты, поэтому лучше не обострять мелкие споры. С деньгами стоит быть осторожнее — импульсивные траты сейчас не лучшая идея.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы захотят спокойствия и стабильности, но обстоятельства могут меняться быстрее, чем планировалось. Из-за этого придётся подстраиваться под ситуацию. В отношениях важно говорить прямо и не копить обиды. В финансовых вопросах могут появиться новости или новые варианты развития.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Близнецы (21 мая — 20 июня)

У Близнецов будет много контактов, встреч и разговоров. Темп выходных довольно живой. Некоторые темы в отношениях могут неожиданно выйти на первый план. С расходами лучше не спешить — есть риск купить что-то под настроение и потом пожалеть об этом.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам захочется тишины и эмоционального комфорта. Настроение может колебаться, поэтому важно не принимать всё слишком близко к сердцу. В отношениях лучше не возвращаться к старым обидам. В финансах — осторожность и без резких шагов, особенно в крупных расходах.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Лев (23 июля — 22 августа)

Львы будут чувствовать себя более уверенно и открыто. Это хорошее время для встреч, отдыха и приятного общения. В отношениях возможны тёплые моменты или неожиданные приятные события. С деньгами стоит быть сдержаннее и не принимать решения на эмоциях.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам лучше не перегружать себя делами. Может появляться раздражительность или усталость от мелочей. В отношениях поможет спокойный тон и отсутствие критики. В финансах — режим экономии и внимательность к любым предложениям.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы проведут выходные в более лёгком настроении, с желанием общения и романтики. Но планы могут меняться в последний момент, поэтому важно быть гибкими. В работе и деньгах лучше не спешить и избегать лишних расходов.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы будут ощущать глубокие эмоции, а чувствительность ко всему происходящему усилится. Возможны важные разговоры или внутренние решения. В отношениях лучше не давить на партнёра. С финансами — без резких движений и спонтанных шагов.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы почувствуют прилив сил и желание что-то изменить. Хорошее время для поездок, новых знакомств и активного отдыха. В отношениях станет больше лёгкости. В финансовых делах могут появиться интересные перспективы, но с выводами лучше не торопиться.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам придётся немного подстроиться под изменения планов. Не всё будет идти так, как ожидалось. В отношениях важно не переносить усталость на близких. В финансах — внимательность и спокойствие, без спешки и риска.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи захотят свободы и новых впечатлений. События могут меняться неожиданно, поэтому выходные будут интересными, но нестабильными. В общении стоит аккуратнее подбирать слова. Могут появиться новые идеи или направления в работе или проектах.

Гороскоп на выходные 9–10 мая: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы проведут выходные более спокойно, с потребностью в отдыхе и внутренней гармонии. Захочется тепла и искренних разговоров. В отношениях важно не закрываться в себе. В финансах лучше действовать медленно и без спешки.

Редакция обращает внимание, что материал не следует воспринимать как рекомендацию к действиям или безусловную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их утверждения невозможно проверить научными методами.

Источник: Yourtango

