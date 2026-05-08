Литва на Евровидении-2026: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más, песня о желании жить на полную

Lion Ceccah — литовский певец и перформер, будет бороться за победу от Литва на Евровидение-2026 в Вена с песней Sólo Quiero Más.

Какое послание несёт песня Lion Ceccah и есть ли у него шансы покорить Вену и стать её фаворитом.

Кто представляет Литву на Евровидении 2026

Lion Ceccah прошёл национальный отбор EUROVIZIJA.LT 2026, который длился несколько недель, и уверенно победил в суперфинале. Тогда именно поддержка публики стала для него решающей.

В финале конкурса Lion Ceccah набрал 102 балла от жюри и получил около 38 000 голосов зрителей.

Артист понравился театральной подачей песни, экспрессивной хореографией и сочетанием поп-музыки с латинскими ритмами.

Его победа на Национальном отборе стала одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса в Литве.

Кто такой Lion Ceccah

Настоящее имя исполнителя — Томас Аленчикас, он из Вильнюса, получил классическое музыкальное образование в консерватории Каролинишкес, где с детства учился играть на скрипке. Затем изучал хоровое искусство в Pro-Musica Вильнюсского университета.

Учился театральному искусству в Вильнюсском колледже. Там начал формироваться его стиль — сочетание музыки, сцены и перформанса.

Первая популярность пришла к нему в 2017 году под именем Alen Chicco, когда он принял участие в шоу X Faktorius. Далее он начал активно развивать сольную карьеру. Параллельно он неоднократно пытался попасть на Евровидение через национальный отбор: в 2019 году стал пятым, в 2020 и 2023 останавливался на полуфиналах.

Томас имеет брата-близнеца Рокаса и публично рассказывал о случае гомофобного нападения на него в 2020 году в Вильнюсе.

О чём песня Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

В переводе название песни означает: Я просто хочу большего.

Основная идея трека — это желание большего от жизни, любви, свободы и самовыражения.

Певец говорит о внутреннем голоде к эмоциям и опыту: когда того, что имеешь, уже недостаточно, и хочется выйти за пределы привычного.

Хочется больше любви, внимания, близости, и одновременно — получить большего от сцены, жизни и свободы.

Пройдёт ли Литва в финал Евровидения 2026

По состоянию на последние обновления букмекерских прогнозов, Литва с песней Lion Ceccah – Sólo Quiero Más не является фаворитом на победу, но выглядит как потенциальный финалист со средними шансами на топ-10–15.

А вот шанс на победу у певца совсем низкий — менее 1–3%.

Источник: Eurovision.com.

