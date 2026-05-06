Болгария на Евровидении-2026: Dara — Bangaranga, когда самовыражение становится взрывом

Артистка привезёт энергичную песню Bangaranga, ставка в которой — на драйв.
Выступление обещает быть эмоциональным и зажигательным, и именно поэтому Болгария рассчитывает на борьбу за место в финале.
Кто представляет Болгарию на Евровидении 2026
На национальном отборе Болгарии Dara победила довольно уверенно. В финале в Софии соревновались восемь артистов, но Dara получила наивысший балл и от зрителей, и от жюри — фактически без конкуренции.
По официальным данным, она набрала максимальный результат, около 30 баллов по итогам отбора, и стала безусловной фавориткой.
Кто такая Dara
Dara, настоящее имя — Дарина Йотова, в Болгарии известная поп-звезда. Она стала популярной после участия в болгарской версии X Factor в 2015 году, где дошла до финала и запомнилась яркой энергией.
После шоу её карьера быстро пошла вверх: она начала выпускать хиты, которые регулярно попадали в чарты Болгарии.
Среди её самых известных песен — K’vo ne chu, Mr. Rover, Thunder, Ai Ai. Эти треки и клипы собирали миллионы просмотров.
Помимо музыки, DARA часто появляется на телевидении — была тренером и участницей различных шоу. В Болгарии её любят за харизму, сильный вокал и неуемную энергию.
О чём песня Dara — Bangaranga
Песня Dara Bangaranga — это история о внутреннем взрыве энергии и свободы.
В центре — идея быть собой без оглядки на чужие ожидания.
Bangaranga звучит как выдуманное слово, но по сути это символ состояния, когда тебя накрывает драйвом: ты перестаёшь сдерживать себя, отпускаешь страхи и начинаешь действовать так, как чувствуешь.
В тексте много образов, связанных с движением, светом, ритмом — всё это подчёркивает момент, когда человек будто включает свою внутреннюю силу.
Пройдёт ли Болгария в финал Евровидения 2026
Шансы Болгарии выйти в финал всё же есть: букмекеры дают около 1–2% на победу и ставят страну примерно на 13–15 место.
Это означает, что Dara — не фаворит, но потенциальный кандидат на финал. Эксперты прогнозируют ей место примерно в районе топ-10.
Джерело фото: Еurovision.com.
