Болгарія на Євробаченні-2026: Dara — Bangaranga, коли самовираження стає вибухом

Болгарія повертається на сцену Євробачення з яскравою заявкою — виступом Dara у Відні.

Артистка привезе енергійну пісню Bangaranga, ставка в якій — на драйв.

Виступ обіцяє бути емоційним і запальним, і саме тому Болгарія розраховує на боротьбу за місце у фіналі.

Хто представляє Болгарію на Євробаченні 2026

На національному відборі Болгарії Dara перемогла досить переконливо. У фіналі в Софії змагалися вісім артистів, але Dara отримала найвищий бал і в голосуванні глядачів, і від журі — фактично без конкуренції.

За офіційними даними, вона набрала максимальний результат, близько 30 балів у підсумку відбору, і стала безперечною фавориткою.

Хто така Dara

Dara, справжнє ім’я — Дарина Йотова — у Болгарії відома поп-зірка. Вона стала популярною після участі в болгарській версії X Factor у 2015 році, де дійшла до фіналу і запам’яталася яскравою енергією.

Після шоу її кар’єра швидко пішла вгору: вона почала випускати хіти, які регулярно потрапляли в чарти Болгарії.

Серед її найвідоміших пісень — K’во ne chu, Mr. Rover, Thunder, Ai Ai. Ці треки і кліпи набирали мільйони переглядів.

Окрім музики, Dara часто з’являється на телебаченні — була тренеркою та учасницею різних шоу. У Болгарії її люблять за харизму, сильний вокал і нестримну енергію.

Про що пісня Dara — Bangaranga

Пісня Dara Bangaranga— це історія про внутрішній вибух енергії й свободи.

У центрі — ідея бути собою без огляду на чужі очікування.

Bangaranga звучить як вигадане слово, але по суті це символ стану, коли тебе накриває драйвом: ти перестаєш стримувати себе, відпускаєш страхи й починаєш діяти так, як відчуваєш.

У тексті багато образів, пов’язаних із рухом, світлом, ритмом — усе це підкреслює момент, коли людина ніби вмикає власну силу.

Чи пройде Болгарія у фінал Євробачення 2026

Шанси Болгарії вийти у фінал все ж є: букмекери дають близько 1–2% на перемогу і ставлять країну приблизно на 13–15 місце.

Це означає, що Dara — не фаворит, але можливий претендент на фінал. Експерти прогнозують, що її місце буде біля топ-10 виконавців.

Джерело фото: Еurovision.com.

