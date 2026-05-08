“Мы не рекомендуем находиться в Москве”: Зеленский о перемирии на 9 мая

Российское руководство вечером 7 мая выступило с очередным заявлением о введении временного режима прекращения огня. Согласно сообщению Минобороны РФ, Путин приказал прекратить боевые действия с 00:00 8 мая до 10 мая. Однако в Украине эти призывы воспринимают как попытку манипуляции и подготовку к новым ударам.

Что сказал Зеленский о перемирии на 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Москвы. В своем вечернем видеообращении глава государства высказался довольно однозначно, отметив, что Кремль ранее проигнорировал аналогичные предложения Украины, которые должны были действовать еще с 6 мая.

— Украина предлагала России прекратить огонь, и это уже далеко не первое предложение. В этот раз — прекратить огонь с 6 мая. Украина готова была обеспечить полную тишину, но в ответ на это наше мирное предложение были только новые российские удары, новые угрозы со стороны России, — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что любые односторонние шаги агрессора не вызывают доверия. Фактически, Зеленский отверг перемирие в том формате, который предлагает РФ, поскольку Москва использует режим тишины только для безопасного проведения собственного парада.

— Они хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а затем дальше убивать наших людей и воевать, — сказал глава государства.

Российская сторона заявила, что готова прекратить применение ракет, артиллерии и беспилотников по всей территории Украины на два дня. В то же время Минобороны РФ выдвинуло ультиматум: в случае попыток сорвать торжества в Москве оккупанты угрожают нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

Зеленский отверг перемирие: что он сказал о гостях парада в Москве

Отдельно Президент призвал лидеров других государств не посещать парад в Москве, назвав такое желание в нынешних условиях странным:

Есть у нас и обращения от некоторых государств, близких России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание в эти дни. Мы не рекомендуем.

Несмотря на предостережения Киева, российские власти уже обнародовали список гостей. Среди них:

Александр Лукашенко (Беларусь);

Роберт Фицо (премьер-министр Словакии);

Тхонглун Сисулит (президент Лаоса);

Султан Ибрагим (правитель Малайзии);

руководители оккупированных территорий Грузи и (Южная Осетия и Абхазия).

Напомним, что в этом году парад в Москве должен пройти в сокращенном формате — без тяжелой военной техники и с минимальным количеством зарубежных делегаций.

