Пожар в Чернобыле: огонь охватил 1100 га, тушению мешают мины

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. На сегодня пламя распространилось на территорию площадью более 1100 гектаров. Стремительному продвижению огня способствуют погодные условия: длительная засуха и сильные порывы ветра, которые буквально за считанные часы перебрасывают искры на новые лесные кварталы. Об этом пишет ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС Украины, работа пожарных групп серьезно осложнена не только природными факторами, но и последствиями боевых действий. Помимо шквального ветра, постоянно меняющего направление, спасателям приходится учитывать высокую минную опасность.

— Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива. Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 га, — подчеркивается в официальной сводке ведомства.

Из-за реальной угрозы детонации неразорвавшихся боеприпасов и оставленных мин на отдельных участках тушение наземными силами в ряде лесных секторов временно приостановлено.

Безопасность личного состава остается в приоритете, поэтому специалисты ГСЧС заходят только в те зоны, которые были предварительно проверены или где риски минимальны.

Локализация огня: как спасатели сдерживают пожар в Чернобыле

Несмотря на все трудности, ликвидация стихии продолжается в круглосуточном усиленном режиме. К работам привлечены:

многочисленные подразделения спасателей ГСЧС;

специализированная техника для создания минерализованных полос (преград для огня);

дополнительные силы смежных служб.

На данный момент основные усилия сосредоточены на локализации крупнейших очагов возгорания. Главная задача — не допустить перехода огня на критически важные объекты инфраструктуры Зоны отчуждения.

Синоптическая ситуация пока не на стороне пожарных — отсутствие дождей и ветреная погода лишь подкармливают стихию. Спасатели ведут непрерывный мониторинг ситуации с помощью дронов, удерживая линию обороны вокруг населенных пунктов и стратегических участков.

Координация действий экстренных служб продолжается. Специалисты также успокаивают: информация о радиационном фоне находится под постоянным контролем, мониторинг проводится в реальном времени.

