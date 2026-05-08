Пожежа в Чорнобилі: вогонь охопив 1100 га, гасінню заважають міни

У Зоні відчуження ситуація з лісовою пожежею залишається напруженою. Станом на сьогодні вогонь охопив уже понад 1100 гектарів лісових масивів. Потужні пориви вітру та тривала засуха сприяють швидкому поширенню полум’я, яке щогодини захоплює нові квартали. Про це пише ДСНС України.

Як повідомляють у ДСНС України, робота вогнеборців суттєво ускладнена природними чинниками та наслідками бойових дій. Окрім шквального вітру, який постійно змінює напрямок вогню, рятувальники змушені зважати на високу мінну небезпеку.

— Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га, — йдеться в повідомленні.

Через загрозу вибухів нерозірваних боєприпасів та залишених мін на окремих ділянках гасіння пожежі наземними силами в певних лісових кварталах тимчасово призупинено.

Безпека особового складу є пріоритетом, тому фахівці ДСНС працюють лише там, де територія була попередньо перевірена або де ризики мінімальні.

Локалізація вогню: як рятувальники стримують пожежу в Чорнобилі

Попри всі складнощі, боротьба зі стихією триває в цілодобовому посиленому режимі. До ліквідації залучено:

численні підрозділи рятувальників ДСНС;

спеціалізовану техніку для створення мінералізованих смуг;

додаткові сили суміжних служб.

Основні зусилля наразі зосереджені на локалізації найбільших осередків займання, щоб не допустити перекидання вогню на критичні об’єкти інфраструктури Зони відчуження. Синоптична ситуація поки не сприяє вогнеборцям — відсутність опадів та вітряна погода грають на користь стихії. Рятувальники продовжують моніторити ситуацію за допомогою дронів та тримають лінію оборони навколо населених пунктів і стратегічних ділянок.

Наразі триває координація дій усіх екстрених служб. Інформація щодо радіаційного фону перебуває під постійним контролем фахівців.

