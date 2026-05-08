Символ Дня пам’яті та перемоги: що означає червоний мак та звідки з’явилася ідея

Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам’яті та перемоги. У 2023 році Верховна Рада України Законом Про День пам’яті та перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років встановила 8 травня День пам’яті та перемоги – єдиною датою, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам’ять загиблих у загиблих у Другій світовій війні.

Цього ж дня пам’ять загиблих у Другій світовій вшановує більшість європейських країн.

Символ цього дня – червоний мак. Читай у нашому матеріалі, що він означає і чому мак є символом Дня пам’яті та перемоги.

День пам’яті та перемоги 2026: що означає червоний мак

8 травня люди всього цивілізованого світу вшановують пам’ять тих, хто віддав життя під час Другої світової війни за перемогу над нацизмом. Цей день вважають символом пам’яті, люди пригадують страшні події, та обіцяють ніколи знову не розпочинати війн, які призводять до страшних трагедій.

Метою пам’ятного дня є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму.

Українцям сьогодні знову доводиться проливати свою кров та боронити світ від ворога, який живе за звичаями нацизму.

Символом цього дня є червоний мак. Він був знаком пам’яті полеглих під час Першої світової війни, а потім — жертв усіх війн та конфліктів з 1914 року.

Уперше цей символ використав канадський військовий лікар Джон Мак-Крей. Він написав вірш У полях Фландрії, який починається словами:

У полі Фландрії поміж хрестами

Гойдає вітер мак рядами,

Щоб знали місце, де ми є…

Що означає червоний мак на День пам’яті та перемоги

Після цього вірш розповсюдився поміж військових. А викладачка університету Джорджії Моїна Майкл вирішила використовувати червоний мак як символ пам’яті. Вона завжди носила квітку, щоб пам’ятати про загиблих.

В Україну цей символ прийшов у 2014 році. Автором українського червоного маку-символу став харківський дизайнер Сергій Мішакін. Мак уособлює квітку та кривавий слід від кулі.

Поруч написано роки Другої світової війни та обіцянка-гасло Ніколи знову.

Читай також: чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!