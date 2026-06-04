Парк Феофания: история развития садово-парковой зоны и как туда добраться

Среди многочисленных зеленых зон украинской столицы особое место занимает парк Феофания — уникальный садово-парковый комплекс и памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения, входящий в состав природно-заповедного фонда Украины.

Расположенное на юго-западной окраине Голосеевского района по адресу улица Академика Лебедева, 37, это пространство площадью около 150 гектаров контролируется государственным учреждением Институт эволюционной экологии НАН Украины — об истории Феофании и о том, на что в парке можно посмотреть читай в материале.

Парк Феофания: все о садово-парковом комплексе столицы

История парка Феофания

Многовековая история этой местности зафиксирована в документах еще с 1417, когда она была известна под названием Лазаревщина.

Свое современное имя территория получила в начале XIX века, а именно в 1803 году, когда киевский митрополит Гавриил благословил переименование угодий в честь настоятеля Михайловского Златоверхого монастыря, епископа Феофана Шиянова, возведшего здесь Михайловскую церковь и свою загородную.

С 1860-х годов Феофания полностью перешла во владение Михайловского монастыря, превратившись в монашеский скит с кельями, гостиницами для паломников и трапезной.

В 1919 году советские власти национализировали эти земли, создав здесь государственное пригородное сельскохозяйственное предприятие.

Во время Второй мировой войны осенью 1941 года заповедные холмы превратились в ожесточенную линию обороны Киева, в результате чего большинство исторических сооружений потерпели разрушения от тяжелых минометных ударов.

Только в 1972 году местности предоставили статус парка-достопримечательности, а глобальная капитальная реконструкция с прокладкой мощеных дорожек, подведением коммуникаций, установкой изящных беседок и очисткой водоемов состоялась в 2003 году.

На что посмотреть в парке Феофания

Главной визуальной и духовной доминантой парка, которая просматривается из многих обзорных точек и привлекает фотографов отсутствием городского фона, является величественный Свято-Пантелеймоновский собор.

Эта монументальная святыня была заложена в 1914 году, сильно пострадала во время военных действий, но в 1990 году была возвращена церкви и полностью отреставрирована. С 2002 года Свято-Пантелеймоновский скит официально стал самостоятельным мужским монастырем, где впоследствии отстроили монашеский корпус с колокольней.

Другой неотъемлемой визитной карточкой парка является уникальный каскад из пяти живописных озер, которые в народе называют Палладинским в честь выдающегося украинского ученого Александра Палладина, чья государственная дача когда-то располагалась неподалеку.

Одним из центральных композиционных элементов озерной зоны является обширный каскадный фонтан Родовид.

Кроме эстетического отдыха на берегу, Феофания издавна славится своими живительными источниками и специально обустроенными деревянными купальнями, где посетители могут принять оздоровительную купель или утолить жажду чистой родниковой водой.

Как доехать до парка Феофания

Парковая территория открыта для гостей с 08:00 до 23:00, а актуальную стоимость билетов и действующий перечень льгот всегда можно уточнить на официальном сайте учреждения.

Вход в заповедную зону платный, причем средства направляются на содержание и восстановление природно-заповедного фонда.

Доехать до парка, расположенного рядом с клинической больницей Феофания и Главной астрономической обсерваторией НАН Украины, можно как на собственном автомобиле по навигатору до улицы Академика Лебедева, так и общественным транспортом.

В частности, от станций метро Демеевская, Выставочный центр или Выдубичи курсируют регулярный автобус №38 и маршрутные такси №444 и №567Д соответственно непосредственно к остановке на улице Метрологической.

Фото: Феофания.

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