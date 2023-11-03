Такі різні, але дуже схожі? Чим відрізняється католицька віра від православної

Католицька та православна віри є найстарішими християнськими конфесіями у світі. Їхня історія тривала та цікава, проте католицтво та православ’я досі не досягли консенсусу. Читай у матеріалі, чим відрізняється католицька віра від православної.
Історія конфесій розпочалася у 1054 році, коли трапився розкол між Папою Римським Левом IX та Константинопольським патріархом Михаїлом. Вони відлучили одне одного від церкви. Анафеми зняли лише в 1965 році, через майже тисячоліття.
Найбільш помітною відмінністю є хрест. Віряни західного обряду (католицької віри) мають лаконічний чотирикутний хрест, найчастіше без прикрас та гравіювань. Можуть бути літери INRI. А віряни східного обряду християнства (православ’я) мають шестикутний або восьмикутний хрест із розп’яттям та молитвами.
Другою відмінністю є календар. Християни східного обряду мають Юліанський календар, а західного — Григоріанський. Різниця між ними становить 13 днів. Проте Україна наближається до Європи, і тепер відзначає свята разом з Європою, тобто за Новоюліанським. Він найближчий до Григоріанського та астрономічних подій.
Третьою відмінністю є хресне знамення. Віряни східного обряду хрестяться справа наліво трьома пальцями, а віряни західного — зліва направо п’ятьма пальцями.
Християни західного обряду хрестяться способом обливання, а віряни східного обряду — зануренням у воду. Також у західному обряді миропомазання здійснює лише єпископ, і лише для дорослих. У східному обряді священики здійснюють миропомазання дорослим та дітям.
У православній вірі є ікони, у католицькій — живопис. Також під час богослужіння віряни православ’я мають стояти, а католицтва — сидять.
Ось ще кілька відмінностей:
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