Такі різні, але дуже схожі? Чим відрізняється католицька віра від православної

Католицька та православна віри є найстарішими християнськими конфесіями у світі. Їхня історія тривала та цікава, проте католицтво та православ’я досі не досягли консенсусу. Читай у матеріалі, чим відрізняється католицька віра від православної.

Чим відрізняється католицька віра від православної: головні відмінності

Історія конфесій розпочалася у 1054 році, коли трапився розкол між Папою Римським Левом IX та Константинопольським патріархом Михаїлом. Вони відлучили одне одного від церкви. Анафеми зняли лише в 1965 році, через майже тисячоліття.

Найбільш помітною відмінністю є хрест. Віряни західного обряду (католицької віри) мають лаконічний чотирикутний хрест, найчастіше без прикрас та гравіювань. Можуть бути літери INRI. А віряни східного обряду християнства (православ’я) мають шестикутний або восьмикутний хрест із розп’яттям та молитвами.

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Другою відмінністю є календар. Християни східного обряду мають Юліанський календар, а західного — Григоріанський. Різниця між ними становить 13 днів. Проте Україна наближається до Європи, і тепер відзначає свята разом з Європою, тобто за Новоюліанським. Він найближчий до Григоріанського та астрономічних подій.

Третьою відмінністю є хресне знамення. Віряни східного обряду хрестяться справа наліво трьома пальцями, а віряни західного — зліва направо п’ятьма пальцями.

Християни західного обряду хрестяться способом обливання, а віряни східного обряду — зануренням у воду. Також у західному обряді миропомазання здійснює лише єпископ, і лише для дорослих. У східному обряді священики здійснюють миропомазання дорослим та дітям.

У православній вірі є ікони, у католицькій — живопис. Також під час богослужіння віряни православ’я мають стояти, а католицтва — сидять.

Ось ще кілька відмінностей:

У католицизмі вважається, що небіжчики потрапляють до чистилища, після чого їм відкривається шлях до раю. Православ’я заперечує чистилище.

У католицизмі шлюб є святим та не допускає розлучень, на відміну від православної віри.

Католицькі священики не можуть одружуватися, на відміну від православних.

Католицька церква має всесвітній центр віри — Ватикан, де перебуває Папа Римський. Православна церква не має центру, а лише автокефалії.

Віряни західного обряду причащаються лише хлібом. А східного — хлібом та вином.

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