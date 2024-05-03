Як правильно хреститися: православні та католицькі традиції та правила

Хрест — це символ спасіння і перемоги над смертю. Хресне знамення — жест у християнстві, що полягає в накладанні на себе знаку хреста. Хреститися — це самоблагословлятись. Читай, як правильно хреститися у православ’ї та католицизмі — у нашому матеріалі.

Як правильно хреститися

Хресне знамення поступово сформувалося як знак благословення, і здійснювалося воно по-різному: одним або декількома пальцями або цілою рукою.

Традиційно ритуальний жест виконується правою рукою, але це не сувора догма. За потреби можна хреститися і лівою. Хрестяться православні віряни під час богослужінь, під час молитви або коли потребують захисту, а також у храмі чи проходячи повз церкву, відкликаючись на заклик душі.

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Є відмінності між тим, як хрестяться православні та католики

Одна з найбільш очевидних відмінностей між православними та католиками — це різниця у звершенні хресного знамення.

Як правильно хреститися: зліва направо чи справа наліво

Як відомо, римо-католики хрестяться усією долонею правої руки, зліва направо, а православні — справа наліво, трьома пальцями: з’єднуючи в пучку великий, вказівний і середній пальці.

В обох випадках правий бік вважається “правильним”. Різниця в тому, що православні символічно починають “з правильного”, а католики — прямують до цього.

Як правильно хреститися православним

Коли людина складає три пальці разом, це віра у Святу Трійцю. Два пальці, що схиляються до долоні, означають два єства Христові — божественне і людське.

Осіняючи себе хресним знаменням, віряни кладуть пальці на чоло, щоб Господь просвітив розум, на груди (живіт) — для освячення серця і внутрішніх почуттів, а потім на праве і ліве плечі — для скріплення тілесних сил, щоб вони служили на Божу славу.

Католики хрестяться цілою долонею, бо є пʼять ран Ісуса: рани на руках, на ногах і на серці.

Як писав Протоієрей Євген Заплетнюк, осіняти себе хресним знаменням слід на початку молитви, під час молитви та після її закінчення. Також хрестимось при наближенні до всього святого: при вході до храму, при цілуванні хреста, ікон, святих мощей. Також, за його словами, хреститися треба і під час важливих випадків життя: у небезпеці, в горі, в радості, перед початком всякого діла та після його закінчення, перед виходом із дому і після повернення, та у багатьох інших ситуаціях. Хресним знаменням освячуються всі Божественні Таїнства, ним здійснюється освячення і всякої речі, необхідної для життя.

Сподіваємося, ця стаття була корисна для тебе, особливо в час Страсного тижня перед Великоднем.

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