Києво-Печерська лавра: церква якого патріархату проводить служби і хто контролює святиню

У ніч на 15 червня 2026 російський шахед влучив в Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкодивши Стефанівський приділ. Минулося без жертв і постраждалих, сакральні реліквії та ікони вдалося вчасно евакуювати.

Церква якого патріархату нині проводить служби в Успенському соборі на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра — розповідаємо у матеріалі.

Кому належить Києво-Печерська лавра

Юридично та фактично вся територія Києво-Печерської лаври, а це понад 150 будівель та 26 гектарів землі в центрі столиці, належить державі Україна.

Комплекс перебуває у підпорядкуванні Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Релігійні організації не володіють Лаврою, а лише користуються її об’єктами на правах оренди чи безоплатного користування.

Щодо церковного впливу та патріархатів у 2026 році, ситуація виглядає таким чином.

Православна Церква України (ПЦУ), яка є автокефальною помісною церквою та отримала Томос від Константинополя, послідовно та юридично закріплює свій статус у Києво-Печерській лаврі

Ще наприкінці 2022 року держава зареєструвала чоловічий монастир ПЦУ на території Лаври.

Священноархімандритом (духовним керівником) Лаври є предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

ПЦУ регулярно проводить богослужіння у головних храмах комплексу — Успенському соборі та Трапезній церкві.

У лютому 2026 року держава через Міністерство культури офіційно передало ПЦУ в безоплатне користування перші два корпуси на території Нижньої лаври, а також було відкрито доступ до Ближніх печер.

Чи проводить церковні служби Українська Православна церква

Раніше УПЦ (в єдності з Московським патріархатом / РПЦ) повністю контролювала Нижню лавру, де розташовані печери та діючий монастир на підставі безстрокового договору оренди від 2013 року.

У березні 2023 року заповідник розірвав цей договір через порушення умов користування державним майном.

УПЦ тривалий час оскаржувала це рішення в судах і фактично відмовлялася залишати більшість приміщень.

Проте станом на 2026 рік держава крок за кроком через судові виконавчі провадження та ревізії повертає корпуси під свій контроль і обмежує діяльність представників Московського патріархату на території святині.

Тож нині Києво-Печерська лавра належить українській державі. Головною канонічною православною силою, яка легітимно користується частиною її приміщень є Православна Церква України (ПЦУ).

Вплив та присутність представників Московського патріархату зведені до мінімуму та перебувають у процесі повного юридичного виселення.

Джерело фото: Кplavra.kyiv.ua.

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