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Києво-Печерська лавра: церква якого патріархату проводить служби і хто контролює святиню

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Червня 2026, 12:00 3 хв.
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