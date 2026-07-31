Балістичний удар по Радушному: що відомо про сім’ю Воронових, яку вбила Росія

Замість родинного затишку та дитячого сміху — тепер лише глибока вирва, уламки цегли та пошматовані тіла, які доведеться впізнавати за допомогою ДНК. Російська балістика прямим влучанням стерла з лиця землі приватний будинок у селищі Радушне на Дніпропетровщині.

Там саме перебувала сім’я Воронових — батьки та семеро їхніх дітей.

Від будинку майже нічого не залишилося: реакція Президента

Про масштаб цієї страшної трагедії розповів Володимир Зеленський. Глава держави з болем констатував, що Росія цілеспрямовано б’є по звичайних людях та їхньому життю.

— Сьогодні росіяни ударом своєї балістичної ракети знищили звичайний будинок звичайної сім’ї в Радушному поблизу Кривого Рогу на нашій Дніпровщині. Це була сімʼя Воронових: мама Олена, тато Артем, сім дітей – Марк, Домініка, Захарій, Азарій Ілай, Федеріка, Емілія, Віоріка та півторарічний онук Артем, — наголосив Президент.

За словами глави держави, удар російської ракети був таким сильним, що від будинку майже нічого не залишилося. Під завалами знайшли фрагменти людських тіл, і тільки експертизи можуть встановити, кому саме з родини належать тіла.

Вкладали всю душу в освіту: якими були Воронови

У селищі Радушне цю багатодітну родину знали і дуже поважали. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що це була світла, надзвичайно дружна та віруюча сім’я.

— 47-річний Артем та 41-річна Олена виховували десятьох дітей. У день трагедії під дахом рідного дому перебували семеро з них: 17-річний Марк, 15-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 12-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 10-річна Федеріка та наймолодша, 6-річна Емілія — акцентував посадовець.

За даними місцевих ЗМІ, хлопець здобував фах залізничника, був круглим відмінником і гордістю технікуму при Південному гірничо-збагачувальному комбінаті.

Знайомі сім’ї згадують: батьки робили все можливе, аби вкласти максимум ресурсів та сил у виховання і майбутнє своїх нащадків. Усі діти були дуже ввічливими та розумними.

Троє старших дітей на момент вибуху не були вдома. Дочка Ауріка наразі мешкає в Німеччині, а син Матвій — у Польщі. Найстарший син Данило закінчив військову академію, має звання капітана та героїчно захищає Україну в лавах артилерійських військ ЗСУ.

Саме його півторарічний синочок, маленький Артемчик, того страшного дня гостював у бабусі з дідусем у Радушному. Також відомо, що життю бабусі Воронових нічого не загрожує — жінка вціліла.

Згідно з офіційною інформацією від Дніпропетровської ОВА, внаслідок ракетного терору загинуло шестеро людей.

Станом на зараз остаточно підтверджено смерть батька Артема, матері Олени, а також трьох їхніх дітей — 17-річного Марка, 11-річного Азарія Ілая та 6-річної Емілії. Доля ще чотирьох дітей і маленького онука досі офіційно з’ясовується, проте рятувальники вже завершили розбір завалів. Експертам належить провести надскладну роботу з ідентифікації знайдених фрагментів тіл.

Окрім сім’ї Воронових, постраждали й сусіди. Дев’ятеро місцевих жителів отримали поранення. До лікарні у важкому стані доправили 84-річну пенсіонерку. Також шпиталізовано 49-річну жінку та двох хлопців 6 і 15 років — їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Чим вдарив ворог по будинку, де мешкала сімʼя

Спочатку експерти припускали, що по Радушному прилетів російський Іскандер-М. Однак, за оновленими попередніми даними, які озвучив Володимир Зеленський, цього разу РФ застосувала балістику, яку отримала від Північної Кореї. Востаннє таку зброю фіксували в Україні досить давно.

— Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей, — відреагував Президент, додавши, що остаточні висновки зроблять слідчі.

Ця трагедія оголила жахливу реальність: дефіцит систем протиповітряної оборони — це не статистика, це знищені під корінь родини. Звертаючись до партнерів у Пентагоні та столицях ЄС, Зеленський закликав припинити мислити абстракціями.

— Коли ми говоримо, що Україні потрібні ракети для “петріотів”, ми говоримо саме про такі сім’ї, про людей, які можуть жити, якщо є чим збивати російські ракети. Найголовніше – все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО, — підсумував глава держави.

Аби гідно вшанувати пам’ять убитої родини Воронових та всіх невинних жертв цієї звірячої ракетної атаки, 31 липня у Кривому Розі офіційно оголошено Днем жалоби. Місто приспустить прапори та зануриться у тишу, оплакуючи життя, які так безжально відібрав російський агресор.

Нагадаємо, вчора 30 липня, у Кривому Розі ракета влучила прямо у приватний будинок.

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