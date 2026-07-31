Для тебе Війна в Україні

Балістичний удар по Радушному: що відомо про сім’ю Воронових, яку вбила Росія

Юлія Хоменко, редакторка сайту 31 Липня 2026, 11:00 4 хв.
осія знищила багатодітну родину в Радушному: історія сім'ї Воронових
Фото Сайт президента України

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