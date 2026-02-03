ПЦУ отримала два корпуси Києво-Печерської лаври — Мінкульт

Міністерство культури України офіційно передало у безоплатне користування монастирській громаді Православної церкви України перші два об’єкти на території Нижньої лаври, а саме корпуси № 70 та № 49.

Мінкульт передав ПЦУ два корпуси Нижньої лаври

Це рішення, оприлюднене прес-службою відомства, стало черговим етапом у процесі юридичного закріплення служіння української церкви на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Основною метою передання приміщень є створення належних умов для повноцінного здійснення релігійних практик та монастирського життя громади ПЦУ.

Віце-прем’єр-міністр — міністр культури Тетяна Бережна наголосила, що цей крок є частиною формування прозорої державно-церковної взаємодії, де релігійні громади беруть активну участь у збереженні національної культурної спадщини та підтримують державу у складні часи.

Історично, з кінця 1980-х років, Нижня лавра перебувала у користуванні чернечої громади УПЦ (МП), діяльність якої, за висновками міністерства, була пов’язана з поширенням російських наративів.

Після комплексної перевірки у 2023 році, яка виявила численні порушення умов користування державним майном, договори з представниками УПЦ (МП) були розірвані як у Верхній, так і в Нижній лаврі.

Генеральний директор заповідника Максим Остапенко зауважив, що в умовах війни перед адміністрацією постало завдання не лише зберегти пам’ятки національного значення, а й популяризувати їх.

Ефективним шляхом вирішення цих викликів стало партнерство з громадою ПЦУ, яка діє на території лаври з 2023 року і не має зв’язків із країною-агресором.

Наразі монастирську громаду ПЦУ представляє намісник монастиря, єпископ Бориспільський Авраамій. Окрім проведення регулярних богослужінь у храмах лаври та опіки над пам’ятками, громада реалізує важливі соціальні та оборонні ініціативи. Зокрема, вона займається духовною підтримкою українських військовослужбовців та підготовкою військових капеланів.

Як зазначають у Міністерстві культури, нинішні процеси переосмислення ролі Києво-Печерської лаври ґрунтуються на рішеннях РНБО та указах Президента України від 2022 року.

Раніше ми писали, чому лавра досі контролюється МП — читай в матеріалі, у чому головна причина панування московської церкви над лаврою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!