РФ пошкодила Києво-Печерську Лавру: МЗС очікує “рішучих дій” від ЮНЕСКО щодо ремонту об’єкту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із гострою критикою чергового воєнного злочину РФ та закликав міжнародну спільноту до негайних дій — деталі читай в нашому матеріалі.

Пошкодження Києво-Печерської Лаври: що очікують від ЮНЕСКО

Приводом для заяви став ворожий обстріл 24 січня, внаслідок якого було пошкоджено Києво-Печерську лавру — об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Глава МЗС підкреслив особливий цинізм цієї атаки, зазначивши, що легендарна святиня зазнала руйнувань вперше з часів Другої світової війни.

За словами міністра, цей акт вандалізму є частиною цілеспрямованої та систематичної стратегії Кремля зі знищення культурного, духовного коду України та цивільної інфраструктури.

У своєму дописі в соцмережі X Сибіга наголосив, що Росія повинна понести сувору відповідальність за напади на українську віру та спадщину. Україна офіційно очікує від ЮНЕСКО максимально рішучої реакції, яка не обмежуватиметься лише словами занепокоєння.

Ця атака стала черговим підтвердженням того, що для агресора не існує червоних ліній навіть щодо об’єктів, які мають універсальну цінність для всього людства.

Наразі українська сторона продовжує збір доказів для міжнародних судів, аби кожен випадок нищення культурних цінностей став частиною майбутнього трибуналу проти російського керівництва.

