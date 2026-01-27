Для тебе Війна в Україні

РФ пошкодила Києво-Печерську Лавру: МЗС очікує “рішучих дій” від ЮНЕСКО щодо ремонту об’єкту

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 27 Січня 2026, 11:07 2 хв.
києво-печерська лавра пошкоджена
Фото Twitter

