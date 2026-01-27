РФ повредила Киево-Печерскую Лавру: МИД ожидает “решительных действий” от ЮНЕСКО по ремонту объекта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с острой критикой очередного военного преступления РФ и призвал международное сообщество к немедленным действиям — детали читай в нашем материале.

Повреждение Киево-Печерской Лавры: ожидающих ЮНЕСКО

Поводом для заявления стал вражеский обстрел 24 января, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Глава МИД подчеркнул особый цинизм этой атаки, отметив, что легендарная святыня испытала разрушения впервые со времен Второй мировой войны.

По словам Министра, этот акт вандализма является частью целенаправленной и систематической стратегии Кремля по уничтожению культурного, духовного кода Украины и гражданской инфраструктуры.

В своем сообщении в соцсети X Сибига подчеркнул, что Россия должна понести строгую ответственность за нападения на украинскую веру и наследие. Украина официально ожидает от ЮНЕСКО максимально решительной реакции, не ограничивающейся лишь словами беспокойства.

Эта атака стала очередным подтверждением того, что для агрессора не существует красных линий даже в отношении объектов, имеющих универсальную ценность для всего человечества.

Пока украинская сторона продолжает сбор доказательств для международных судов, чтобы каждый случай уничтожения культурных ценностей стал частью будущего трибунала против российского руководства.

